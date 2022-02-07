Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yapılan yeni ekonomi modeline ilişkin birebir görüşmelerin olumlu geçtiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz."

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