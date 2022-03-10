Türkiye Gazetesi

Türkiye, doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımına devam ediyor. Türkiye'nin Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi), Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminaline 30 Mart'a kadar 8 LNG kargosunun ulaşması bekleniyor.

CEZAYİR VE NİJERYA'DAN DA GEMİLER GELECEK

Bu kapsamda Solaris, Stena Clear Sky, Hoegh Esperanza, Celsius Copenhagen, Shinshu Maru ve SK Audace LNG tankerleri ABD'den yola çıktı. Bu gemilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden LNG alımlarının devam etmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Cezayir'den Ougarta ve Nijerya'dan Lng Port Harcourt II gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu. Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalara varış tarihleri 11 Mart ile 30 Mart arasında değişiyor.

ABD'den gelen LNG gemilerinin yolculuğu terminale göre değişmekle birlikte ortalama 18 gün sürüyor. Nijerya'dan Türk limanlarına yolculuk ortalama 15 günde, Cezayir'den ise 5 günde tamamlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev görüşmesinde kritik doğal gaz hamlesi Akşam saatlerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmesinin detayları belli oldu. İki liderin Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra doğal gaz konusunu da masaya yatırıldığı öğrenildi.

Rusya'nın beklettiği Türk gemilerine ilişkin Bakan Akar'dan açıklama! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanlarındaki Türk gemilerinin en kısa zamanda Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Akar, "En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Erdoğan görüşmesi sonrası kritik adım: Putin talimat verdi gemiler Türkiye’ye geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen görüşmeye dair ayrıntılar belli olmaya başladı. Erdoğan'ın Putin ile Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisinin Türkiye'ye gelmesi konusunda anlaştığı öğrenildi.