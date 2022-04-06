Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

İnşaat maliyetlerinde meydana gelen artışlar, kamuyla iş yapan müteahhitleri zora soktu. Bazı kamu projelerinin durma noktasına geldiği belirtilirken, sektörden gelen "fiyat farkı ödenmesine" ilişkin taleplerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildiği belirtildi. Kamuya iş yapan müteahhitler için ocak ayında çıkarılan fiyat farkı ödenmesine ilişkin yasal düzenleme yeterli olmadı. Sektör temsilcileri, artan maliyetler nedeniyle hem yeni bir fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını hem de müteahhitlere, yaptığı işi tasfiye etme hakkı verilmesini talep ediyor. Edinilen bilgilere göre, inşaat sektöründe yaşanan bu sıkıntılar AK Parti’nin de gündemine geldi. AK Parti’nin ekonomi kurmayları "Ocak ayında çıkan yasa ile Haziran-Aralık 2021 dönemine ait 70 milyar liralık hak ediş için 10 milyar liralık fiyat farkı ödenmesi planlanmıştı. Ama müteahhitlere fiyat farkı olarak ancak 4-5 milyar lira ödenebildi. Müteahhitlere sözleşmeyi fesih hakkı verilmesi ise uygun bulunmamıştı. Gelinen noktada maliyetler artmaya devam ettiği için müteahhitlerin ellerindeki işleri bitirmeleri zora girdi. Şimdi yeniden bir değerlendirme yapılıyor. Yeni bir fiyat farkı uygulaması yapılabilir. Cumhurbaşkanı bu konuyu değerlendirmeye aldı. Bir çözüm bulunmazsa domino taşı gibi birçok sektör zincirleme olarak etkilenecek. Türkiye’de resmî rakamlara göre üretim maliyetleri yüzde 115 arttı. Ama inşaat maliyetleri çok daha fazla rttı. Müteahhitler artık bu yükü daha fazla taşıyamaz. İflas noktasına gelmiş durumdalar" dedi.

AK Parti kaynakları "sözleşmeyi koşulsuz tasfiye etme" hakkına, ilgili bakanlıkların sıcak bakmadığını da dile getirdi. İşin tasfiye edilmesi durumunda, yeni ihale sürecinin hem projeleri geciktireceği, hem de maliyetleri daha fazla artıracağına dikkat çekiliyor.

MÜTEAHHİTLER: DÜZENLEME ŞART

Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren "Girdi maliyetlerinde salgının başından 2021 yılının sonuna kadar, yüzde 278'i bulan artışlar yaşandı. Çıkarılan ilave fiyat farkı düzenlemesi ise müteahhitlerin sorunlarına çare olmadı. Yapılan düzenlemeyle projelere geçen yılın sadece son 6 ayı için ve yüzde 3-5 arasında değişen ilave fiyat farkı tanınması, yaralara merhem olamadı. Üstelik fiyat artışları sürmektedir ve önceki aylarda salgınla, kurdaki gelişmelerle oldukça artmış olan temel girdi maliyetlerimiz, bu defa da savaşla son derece kritik bir hâl almıştır. İnşaat demirinin fiyatı Aralık 2021'den bu yıl mart başına kadar geçen sürede yüzde 29,5 arttı. Bu oran çimentoda yüzde 50 oldu. Hâlihazırda yükselen fiyatlar, savaşın ne kadar süreceğinin belirsiz olması ve döviz kuru üzerindeki baskılar, önümüzdeki dönemde maliyetlerimizde artışın sürmesi beklentisine neden olarak, sektörde endişeleri artırmaktadır. Yeni ve ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlanmış bir fiyat farkı düzenlemesi ihtiyaç olmaktan çıkmış, bir zorunluluk hâlini almıştır" demişti.

İnşaat maliyetleri kentsel dönüşümü aksatıyor Artan inşaat maliyetleri birçok kentsel dönüşüm projesinin durmasına sebep oldu. Evleri yıkılan vatandaşlar mahkeme kapılarını aşındırırken müteahhitler ise yüksek maliyetlerden şikâyetçi. Hâlâ İstanbul’da dönüşümü devam eden 300 bin konut yer alıyor.

Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak Konut ve arsa satışlarından alınan vergilerde düzenlemeye gidildi. Bu doğrultuda 150 metrekarenin altındaki konutlarda vergi eşitlendi. Aynı şekilde arsa ve arazi satışlarından alınan vergi de yüzde 8 olarak belirlendi. Sektör temsilcileri kararı yerinde bulurken satışlara olumlu yansıyacağını belirtiyor.