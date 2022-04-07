Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Son dönemde başta sebze meyve olmak üzere temel gıda ürünlerinin fiyatlarında ardı ardına fiyat artışları yaşanıyor. KDV indirimi, ithalat gibi çeşitli tedbirler alınsa da, akaryakıt ve enerji giderlerindeki artışla fiyat yükselişi tırmanışını sürdürüyor. Özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgale girişmesi tarımda yerli üretimin önemini bir kez daha gösterdi. Öyle ki her fırsatta destek talebinde bulunan sanayiciler bile Türkiye için asıl önemli olanın çiftçi olduğunu ve desteklerin sanayici yerine çiftçiye verilmesi gerektiğini söylüyor.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkan Adayı ve Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı “Tarımda, Rusya-Ukrayna krizi de gösterdi ki biz devlet olarak bir yerleri sübvanse edeceksek bu tamamıyla çiftçimiz olmalı. Bizi desteklemesinler. Sanayiciyi desteklemesinler, çiftçiye destek versinler. Türkiye'de ekilmeyen bir metrekare toprak kalmamalı. Biz ayaklarımızın üzerinde dururuz. Yeter ki çiftçinin yüzünü güldürelim” açıklamasını yaptı.

ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNDE DESTEK VE KOTA ARTMALI

Şekerle ilgili değerlendirmeler yapan Taycı, Türkiye'nin pancara verimli olan tüm bölgelerinde pancar kotalarının iyileştirilmesi, pancar desteğinin de artırılması gerektiğini ifade etti.

"Ham maddede çok ciddi problemlerimiz var" diyen Taycı, şöyle devam etti: Yakın tarihe kadar 50 kilogramlık torbasını 300 TL'ye aldığımız şekeri şu anda 700 TL'ye alıyoruz. Pancarda kota kısıntısına gitmek doğru bir şey değil. Pancar aslında çiftçi tarafından en sevilen ürünlerden bir tanesiydi. İlave teşvikleri vardı ancak kotalar daraltılınca, üstüne bir de alım fiyatı garantisi verilmeyince üretici farklı ürünlere yöneldi. Dolayısıyla şekerde içinde bulunduğumuz dönemde pancar rekoltesi bir önceki döneme göre daha düşük. Ancak son verilmiş olan 1.000 TL’lik alım garantisi çiftçiye bir nebze nefes aldıracak. Bu nedenle 10'uncu ayın hasatlarının iyi geleceğini tahmin ediyoruz.

İNGİLTERE’DEKİ SPEKÜLATÖRLER FİYATLARI YÜKSELTİYOR İDDİASI

Önümüzdeki dönemde çok iyi rekolteler beklediklerini, gıdayla, hububatla ilgili bir sıkıntı olacak gibi gözükmediğini anlatan Taycı, kim ve ne oldukları belli olmayan İngiltere'deki spekülatörlerin fiyatlarla oynadığını söyledi. Taycı "Şekerin şu an fiyatlarının yükselmesi için hiçbir sebep yok. 500 dolardan depoya indirdiğimiz ithal şekeri şu an 700 dolardan alıyoruz. Sebebi ne bulamıyoruz. İçerideki artışın sebebi ise enerji maliyeti" diye konuştu.

YOUTUBER'LA TANITIM

İhracatın çok fazla belirli ülkelerde kümelendiğini anlatan Kazım Taycı "Pazar çeşitliliği oluşturmamız gerekiyor. Konya, Gaziantep ve İstanbul gibi şehirler Irak’taki en ufak bir dalgalanmada büyük zarar görüyor. Biz ihracatçılarımıza ürünlerini satabilecekleri ülkeler bazında adresler ve kartvizitler vereceğiz. İstanbul İhracatçılar Birliğinin çok derin bir veri bankası var. Dışarıdan da veri satın alacağız. Bölgesel Youtuber’lar ile anlaşıp ürün tanıtımlarını onlar ile yapacağız" diye konuştu.

BAYRAM TALEBİ YOĞUN

Yaklaşan Ramazan Bayramı şekerleme sektörünü de hareketlendirdi. Son iki yıldır pandemi nedeniyle akraba ziyaretleri kısıtlanırken, bu yıl tedbirlerin gevşetilmesi satışlara olumlu yansıyacak. Kazım Taycı "Çok ciddi talep var. Büyük zincirler için tonaj paylaştırmaya çalışıyor birçok meslektaşımız, bizler de dâhil olmak üzere... Fuarlarda da biz onu gördük. Taleplere bakılırsa Ramazan Bayramı çok hareketli geçecek" dedi.

KOBİ'YE FUAR ÖNCELİĞİ

Türkiye'de yaklaşık 10 bin adet hububat bakliyat firması bulunmasına karşın 9,2 milyar dolarlık ihracatın bu firmaların sadece yüzde 15'i tarafından yapıldığını belirten Taycı "Küçük firmalar için Ekonomi Bakanlığının yüzde 50 teşvikini sonradan değil, fuarlardan önce vermeliyiz. Özellikle KOBİ ve KOBİ altı üretici ve ihracatçıların devlet teşviklerinin önceden ödenmesi için çalışma başlatacağız" ifadelerini kullandı.

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