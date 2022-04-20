Türkiye Gazetesi

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre;

> Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. ÖTV matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda ise yüzde 50'lik oran değişmedi. Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2.400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

> Kararın, ÖTV matrahı 640 ile 1.500 lira arasında cep telefonlarında yüzde 10,70'lik fiyat avantajı sağlayarak 113-265 lira bandında indirim sağlaması, 1.500-3 bin lira aralığında olanlarda yüzde 6,67'lik fiyat avantajıyla 177-377 lira bandında bir indirim oluşturması bekleniyor.

> Daha düşük ÖTV sınırına girilmesiyle eskiden vergi sonrası fiyatı 5 bin TL'nin biraz üzerine çıktığı için 3 taksit sınırına giren telefonlar yeniden 12 taksit kapsamına girmiş olacak.

Hâlen 5 bin TL'lik son kullanıcı fiyatına sahip telefonların payının yüzde 60 olduğunu belirten Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yüzde 40'lık vergi dilimine giren cep telefonlarının payının yeni düzenlemeyle yüzde 15 artmasını beklediklerini söyledi. Bu yıl cep telefonu pazarını yaklaşık 9 milyon adet öngördüklerini de kaydeden Turnacı "Türkiye'de cep telefonu talebi var ancak alım gücünün düşmesi ve eski ÖTV matrahı nedeniyle kayıtdışına yönelme vardı. Maalesef yıllardır klonlamayla kayıt dışılık sorunu devam ediyor. 12 taksit kapsamına giren oranın yükselmesiyle kayıtlı pazarda büyüme bekliyoruz" dedi.

Rekor üstüne rekor kırıyorlar! Günde 4,8 saat cep telefonu uygulamalarına ayrılıyor Gelişen teknoloji ürünleri hayatımızın her alanına girmiş durumda. Özellikle artık cep telefonlarıyla uyuyup kalkmaya başladık. Bunun üzerine araştırma yapan bir uygulama şirketi, insanların uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını cep telefonlarıyla geçirdiklerini ve çoğunlukla mobil uygulamalarda zamanlarını harcadıklarını belirtti.

BDDK’dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cari açığı azaltmaya yönelik cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı.