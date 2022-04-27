Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerini açıklamıştı ve ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde yapılacağını duyurmuştu. 12 milyon emekliyi sevindirecek haber geldi ve bugün emekli ikramiyeleri yatırılmaya başlandı. 27-29 Nisan arasından hesaplarda olacak olan ikramiyeleri bin 100 lira olarak ödenecek.

4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ödemeler haftanın son iş günü yapılacak. 4/C'li memur emeklilerine hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları cuma ödenecek.

Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri erkene alındı. Nisan ayı işsizlik sigortası ödemeleri de Ramazan Bayramı nedeniyle öne alındı.

İşsizlik sigortası maaşı 29 Nisan'da hesaplara yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek.

BAKAN 'SÜRPRİZ VAR' DİYEREK DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün katıldığı bir tv programında emekleri maaşlarına ilişkin 'sürprizimiz var' diyerek açıklamalarda bulundu. Bilgin, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu müjde haberi 1 Mayıs'ta açıklayacağını belirtti.

Bakan Bilgin "Temmuzda sürprizimiz var. 1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak" ifadelerini kullandı.

Emekli ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu Emeklilerin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

Bakan Bilgin tarih verdi, emeklileri sevindirecek haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında işçi, memur ve emeklilere yönelik artış düzenlemelerinin müjdesini verdi.

Emekliye 1.100 TL ikramiye ödenecek Bayram ikramiyeleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1.100 lira olacak. Bakan Bilgin “28 veya 29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak” dedi.