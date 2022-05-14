Türkiye Gazetesi

Enflasyon, döviz kuru ve pandemi derken inşaat maliyetleri arttı, konut fiyatları yükseldi. Buna bağlı olarak hem satılık hem de kiralık konutlarda istenen fahiş fiyatlar vatandaşları zor durumda bıraktı. Birçok ev sahibi kira fiyatlarını yüksektirken, kiracısını çıkarıp evini daha yüksek fiyattan kiralamak isteyenler de kiracısıyla karşı karşıya geliyor.

KİRALIK EV SORUNU YAŞANIYOR

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere kiralık konut bulmak gittikçe zorlaşırken, artan fiyatlar da vatandaşların zorlanmasına neden oluyor. Karşı karşıya gelen birçok ev sahibi ve kiracı ise mahkemenin yolunu tutuyor. Kira sözleşmeleri nedeniyle usulsüzlükleri mahkemeden dönen ev sahiplerinin bir kısmı kira sözleşmesine tahliye taahhütnamesi de eklemeye başladı. Avukat Murat Emergen, ev sahiplerinin tahliye taahhütnamesi oyununu bozacak 2 hamleyi açıkladı ve kiracıların dikkat etmesi gereken maddeleri tek tek sıraladı.

EV SAHİPLERİNİ KURNAZLIĞI

Kiracısının evinde düşük bir bedelle oturduğunu düşünen fırsatçı ev sahipleri, kira sözleşmelerine aykırı tutumlar sergilemeye başladı. Kiracılarını sözleşmeye aykırı şekilde çıkararak daha yüksek ücretten kiracı bulmak isteyen ev sahipleri, bir sonraki kiracıyı çıkarmakta zorluk çekmemek için sözleşmede birtakım kurnazlıklar yapabiliyor. Kiracılar sözleşmeleri dikkatle imzalamaması halinde büyük mağduriyetler yaşayabiliyor.

'TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ' İSTENİYOR

Ev sahipleri ve emlakçılar, kiracıların sözleşme şartlarına uyması halinde 10 yıl boyunca çıkarılamaması şartını aşmak için 'tahliye taahhütnamesi' talep etmeye başladı. Bu da kiracıların ev sahibinin talep ettiği tarihte evinden çıkarılması anlamına geliyor. Bu maddeyi imzalayan kiracılar hak iddia edemiyor ve mağdur oluyor. Ancak kiracı iki hamle ile bu taahhütnameden kurtulabiliyor.

İLK HAMLE: NOTERE GİDİN

Avukat Murat Emergen, kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenleri açıklarken, tahliye taahhütnamesinde kiracının hakkını savunabileceği yöntemleri de anlattı.

Emergen, emlakçılar ya da ev sahipleri tarafından kiracının rızası dışında imzalatılan boş veya ileri tarihli tahliye taahhütnamesinin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Emergen, kiracının hemen notere giderek rızası dışında bu evrakı imzaladığını belirtip ev sahibine göndermesinin taahhütnameyi geçersiz yapacağını bildirdi.

"İMZALADIĞINIZ TARİHİ YAZARSANIZ GEÇERSİZ OLUR"

Kiracıların, tahliye taahhütnamesini imzalamak zorunda kalması durumunda ufak bir kurnazlıkla kendi hakkını koruyabileceğini de belirtern Emergen, "Tahliye taahhütnamesini imzaladığnız tarihi evrakın altına yazın" dedi. Emergen, Yargıtay'ın kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesinin aynı tarihte imzalanmasını kabul etmediğini ve kiracının hakkını koruduğunu hatırlattı.

'ZAM' BASKISINA BOYUN EĞMEYİN

Kiracıların, 'zam yap' baskısına boyun eğmemesi gerektiğini ifade Emergen, kiracıların sözleşme şartlarına göre oturmaya devam edebileceğini bildirdi. Emergen, kiracının ara zam yapmadığı için evden çıkarılamayacağını da sözlerine ekledi.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı irade beyanıdır. Tahliye taahhütnamesi Türk Borçlar Kanunu'nda zayıf olarak kabul edilen kiracının, korunmasını sağlamak için getirilmiş olan hükümlerin uygulama alanını daraltarak kiralayana, başka bir nedene gerek olmadan ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü altına girmeden, kira ilişkisini ortadan kaldırma imkânını sağlamaktadır.

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı, zorlama artışı kabul etmeyin Kira artış oranının belli olmasıyla birlikte ev sahiplerinin de yeni oyunları ortaya çıkmaya başladı. Uzman Kiraz kiracıları uyararak; "Kira sözleşmeleriniz birinci yılını doldurmuş ve beşinci yılını doldurmamışsa sadece yüzde 34.46 artış yapacaksınız. Bunun üstündeki zorlama artış oranını kabul etmeyiniz" dedi