Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki gün AK Parti’nin Kızılcahamam kampında yaptığı değerlendirmede, döviz piyasasında istikrarı sağlamak için devreye alınan Kur Koruma Mevduatın (KKM) bütçeye maliyetinin 21,1 milyar TL’yi bulduğunu söyledi. Nebati, “Ancak sistem uygulamaya alınmasaydı bütçe zararı 414 milyar lira olacaktı” dedi. Konut satışının yapıldığı internet sitesinde sahte ilanlarla fiyatların şişirildiğinin tespit edildiğini söyleyen Bakan Nebati, şu ana kadar bu şekilde fırsatçılık yapan 65 bin kişinin tespit edildiğini ifade etti. Bakan Nebati, “İlana koyuyor ama aslında öyle bir ev yok. Ama bu ilanları görenler de fiyatları artırıyor. Fırsatçılık yapanlara bunun hesabını soracağız, canlarına okuyacağız” dedi.

YAKIN DÖNEMDE FAİZ İNDİRİMİ YOK

Türkiye’nin enflasyonla mücadelede bugüne kadar attığı adımların değerlendirildiği toplantıda Bakan Nebati, 2023 hedeflerinden birisinin enflasyon oranlarında kalıcı bir düşüşün sağlanması olduğunu aktardı. 2022 yılı sonu için yüzde 48-49; 2023 yılı sonu için ise yüzde 19,9 enflasyon tahminini paylaşan Nebati’nin yakın bir dönemde faiz indiriminin düşünülmediğini, ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmelerin ardından ise faizlerin aşağıya çekilebileceğini söylediği aktarıldı. İhracat rakamlarında rekor kırılmasına karşın dış ticaret açığının fazla olması da toplantının önemli başlıklarından birisiydi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI KAPATILACAK

Dış ticaret açığının fazla olmasının en büyük nedenlerinden birinin enerji ithalatı olduğunu ifade eden Nebati, hidroelektirik santralleriyle bu açığın kapatılmasının hedeflendiğini belirtti ve şunları aktardı: Turizm gelirlerindeki muhtemel artış ve yağışların etkisiyle ekim-kasım aylarında tarımda yaşanacak verimliliğin piyasaları canlandırmasını bekliyoruz. 2022 sonuna kadar enflasyonun baskılanması için bazı araçları devreye sokabiliriz. 2023'ün ilk çeyreğinde ise Karadeniz'de bulunan doğalgaz ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye sokulmasıyla birlikte ekonomik göstergelerde ciddi bir iyileşme kaydedilecek.

Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber: Kara liste geliyor! Son dönemde hızla artan konut fiyatları, fırsatçı ev sahiplerini de harekete geçirmiş kiralara yapılan fahiş zamlar vatandaşı çileden çıkarmıştı. Hükümet fırsatçıların önüne geçmek için düğmeye bastı. Kurulacak Kiracı Şikayet Hattı ile kiracılar kanuni hakları konusunda bilgilendirilecek, fırsatçı ev sahiplerini de ihbar edebilecekler.

Hazine Bakanlığı konut fırsatçıları için harekete geçti: Ceza geliyor Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, konutta faiz indirimi sonrasında durumu fırsata çevirmek isteyen birçok emlak ve inşaat firmalarını tek tek tespit etti ve bir günde yaklaşık yüzde 30 zam yapan fırsatçılara ceza verileceğini duyurdu.