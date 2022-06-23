Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Yazın gelmesiyle mangal sezonu açıldı. Hafta sonları sahiller, parklar ve ormanlık alanlar dolup taşarken geçtiğimiz yıllarda yol kenarlarında, çimenlerde görmeye alışık olduğumuz mangal keyfine daha seyrek rastlar olduk. Dumanlar içinde yapılan mangal ocakları artık tütmüyor. Alım gücünün azalmasıyla birlikte mangalın tadı kaçmış durumda. Çünkü 5 kişilik bir ailenin eti, içeceği, ekmeği, mangal kömürü ve ulaşım masrafı derken en az 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

EN BÜYÜK MALİYET ET

Son bir yılda neredeyse bütün gıda ürünlerine yüzde 100’ün üzerinde zam geldi. Buna karşılık alım gücü azaldı. Kırmızı ete gelen zamlar yüzde 100'ü bulurken, bugün bir kilo köfte marketlerde ortalama 130 liraya satılmaya başladı. 5 kişilik bir aile mangal yapmak istediğinde en az 1 kilogram köfte almak zorunda kalıyor. Dolayısıyla mangalda tavuk etinin ağırlığı artıyor. Ancak beyaz ete gelen zamlar da bütçeyi zorluyor. Bir kilogram ızgaralık tavuk için ortalama 100 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Buna piliç bonfile, baget ve kanat da dâhil edildiğinde sadece beyaz etin maliyeti 300 lirayı aşıyor. Daha makul bir fiyata mangal keyfi yapmak isterseniz bütün tavuk almak gerekiyor. Kilosu 35-40 lira olan bütün tavuğun 2 kilogram geldiğini düşündüğümüzde bile fiyat 80-90 lirayı buluyor. Tabii bunun harcıydı, baharatıydı, fiyat daha artıyor.

Mangal için sadece et almak yetmiyor. Ekmek, içecek ve karpuz da şart. 5 kişilik bir aile için 4 ekmek 4 pide 30 lirayı buluyor. Bugün 2,5 litrelik bir kola ise 20 liradan satılıyor. 5 litrelik iki şişe kolaya 40 lira ödemeniz gerekiyor. Buna 2 litrelik ayran eklerseniz maliyeti 60 lira.

MANGAL ARAÇ VE GEREÇLERİ EL YAKIYOR

Mangalın olmazsa olması mangal kömürünün kilogram fiyatı ortalama 15 lira. Bir mangal için ortalama iki kilogram harcama yapıldığı düşünüldüğünde 30 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Mangal araç ve gereçleriniz yoksa işiniz daha zor demektir. Daha başlamadan 500 lira harcamanız gerekiyor. Masam, sandalyem olsun diyorsanız bir 500 lira daha gözden çıkarmak zorundasınız.

DAHA KARPUZ KESECEKTİK

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte en çok tüketilen meyvelerin arasında yer alan karpuzun kilogram fiyatı, yerlisinin tarladan çıkmasına rağmen düşmedi. İndirim marketlerinde karpuzun kilosu 5 liradan satılırken, pazar yerlerinde 10-15 liraya kadar yükseldiği görülüyor. Eskiden karpuzun dilimli hali manavda ya da pazarda vatandaşa tadımlık olarak ikram edilirken, şimdi dilim dilim karpuz satışına da alışır olduk. Bir dilim karpuz, marketlerde 15-20 TL’den vatandaşa sunuluyor. Eğer 10 kiloluk bir karpuz alırsanız en az 100 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

Kavun ise karpuzu bile aratıyor. Kavunun kilogram fiyatı ortalama 10-15 lira arasında değişiyor. Dolayısıyla bir kavun ve bir karpuz 150 lira demek..

SALATA 30-50 LİRA

Mangal salatasız olmaz tabii. Domates 10 lira, salatalık 10 lira, marul ve soğan 4-5 lira. 5 kişilik bir aile için salata tabağı bile 50 lira. Kısacası en mütevazı bir mangal için en az 500 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Bunun bir de yol masrafı var. Otomobil ile pikniğe gidip gelmek en az 100 lira olunca piknik yapmak da zor oldu.

Mangal severlere kötü haber: Tehlike sizi bekliyor olabilir Kalın bağırsak kanserinden korunmada, beslenme kadar yiyecekleri pişirme biçimi de önemli. Mangal ateşinde yanan et; mide, pankreas ve kalın bağırsak (kolon) kanserine neden olabilir. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan; etin mangalda kalma süresi uzadıkça kanserojen madde oluşma riskinin de arttığını söyledi, konuyla ilgili uyarılar yaptı.