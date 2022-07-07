Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Temmuz ile biten haftada 994 milyon dolar azalarak, 100 milyar 942 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 553 milyon dolarlık azalışla 60 milyar 342 milyon dolardan 59 milyar 789 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 1 Temmuz haftasında 440 milyon dolar azalarak 41 milyar 594 milyon dolardan 41 milyar 154 milyon dolara indi.

Merkez Bankası'ndan TL hamlesi: TÜFE endeksli kıymetlerin iskonto oranı yükseltildi Merkez Bankası, TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı adımlarına devam ediyor. TÜFE endeksli kıymetlerin iskonto oranı yüzde 50’ye çıkarılırken, swap işlemlerinde DİBS teminat bulundurma koşulu da yüzde 50 oldu.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman alım ilanı Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman alım ilanı yapılacak.