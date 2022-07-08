Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete’nin 8 Temmuz 2022 tarihli 31890. sayısıyla Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'a göre tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

İlaçlara yapılan yüzde 25'lik zamın yanı sıra ilgili karar ile eczacı karlarında da artışa gidildi.

ECZACILARIN KÂRI ARTIRILDI

Buna göre ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL'ye kadar olan kısmı için eczacı kârı yüzde 25'ten yüzde 28’e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16’dan yüzde 18’e ve 200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12’den yüzde 13'e çıkarıldı.

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