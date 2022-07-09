Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Bayram tatili için yola çıkan milyonlarca vatandaş dinlenme tesisleri ve yol kenarlarındaki restoranların menü fiyatlarını görünce şaşkına döndü. Sosyal medyada gündem olan konu ‘Soygun yolda başlıyor’ yorumlarına sebep oldu. Normal şartlarda şehir içi veya AVM’de bulunan bir restoran zincirinin menü fiyatı ile otoban kenarında yer alan aynı restoranın menü fiyatları arasında yüzde 30-40 fark olduğu ortaya çıktı. Bayramı fırsat bilen dinlenme tesisleri ve restoranların fiyatları artırdığı iddia edildi. Yapılan paylaşımlarda aynı yolda yer alan dinlenme tesisleri ve restoranlardaki fiyatların geçen aya göre artırıldığı ve bunun bayram dönemine özellikle denk getirildiği ifade edildi.

Fiyatlardaki artışın dönemsel olduğu belirtilirken, ünlü bir köftecide bir porsiyon köfte, salata ve içeceğin 190 TL olduğu belirtildi. Yine başka bir dinlenme tesisinde birporsiyon böreğin 60 TL, çayın 15 TL ve kahvenin 25 TL olduğu konusunda şikâyetler paylaşıldı.

ÜCRETLİ TUVALET İSYAN ETTİRDİ

İnternetten yapılan paylaşımlarda tuvalet ücretlerine de dikkat çekildi. 3 lira ile 5 lira arasında fiyat isteyen işletmeler olduğu ifade edildi. Öte yandan otobüs şirketlerinin belli dinlenme tesisleri ile anlaştıkları ve yolcuları özellikle bu tesislere götürdükleri iddia edildi. Tesislerdeki ücretli tuvaletlerin yasadışı olduğu söylenildi. Bir şikâyet ise oldukça dikkat çekti. Dinlenme tesisine girerek sıcak çeşme suyu isteyen kişiden 20 TL ücret talep edildiği paylaşıldı. Tatilciler sosyal medyada “Zaten otel fiyatları pahalı, kumsalda şezlong fiyatları 100 TL, bir lahmacun 80 TL. Bari yolda ucuz yemek yiyelim”yorumları yaptı.

HER TÜRLÜ ŞİKÂYET VAR

Şikâyetler sadece fahiş fiyatlarla sınırlı kalmadı. Tuvaletlerin pis olması, bazı tesislerde mescit bulunmaması, mescit bulunan tesislerdeki halıların kokması, çalışanların kaba davranışları gibi konularda gündeme getirildi.

TATİLCİ UÇAK YERİNE OTOBÜS TERCİH ETTİ

Otobüs, uçak, feribot bileti ve araç kiralama platformu obilet.com, Kurban Bayramı tatili öncesi bilet satış verilerini açıkladı. 2021 ve 2022 yıllarının Kurban Bayramı tatil periyotları karşılaştırıldığında toplam bilet satışlarında yüzde 60,8’lik bir artış görüldü. Ancak uçak bileti fiyatları çok yüksek artışlar gösterdiği için hava yolu sektörü yolcu kaybı yaşadı ve bu yıl uçak yolcuları otobüs alternatifini değerlendirdi. Uçak bileti satışlarında yüzde 21,1 azalış gözlemlenirken, otobüs bileti satışlarında yüzde 67,8 oranında bir artış gözlemlendi.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Bugünden itibaren başlayan uygulama, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor. 9 Temmuz Cumartesi saat 00.00’dan (Bu gece yarısı) başlayarak 12 Temmuz Salı saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz verilecek.

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