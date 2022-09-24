Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Pandemi etkisiyle Çin’deki tedarik zincirinin bozulması Türkiye’yi ön plana çıkarırken, promosyon sektörünün de cazibesini artırdı. Coğrafi konum, uygun ve kaliteli ürün, zamanında teslimle dikkatleri üzerine çeken Türkiye, alternatif pazar arayışına giren Asya, Avrupa ve Afrika kıtasındaki birçok ülkenin yatırım ve üretim arayışında önemli bir konuma geldi. Bu kapsamda bu yıl 28 Eylül-1 Ekim arasında 35’incisi düzenlenecek Promosyon Show, binlerce ürünü yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayacak kurumsal alıcıların beğenisine sunacak. Promosyon sektörünün Türkiye’deki hacminin 5 milyar dolar olduğuna işaret eden Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, sektörün geçen yıl 80 civarında ülkeye 300 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, bu yılki hedefin 500 milyon dolar, 2025 hedefinin ise 1 milyar dolar olduğunu söyledi.

HARCAMA YÜZDE 20-25 ARTACAK

İstihdama 600 bin kişilik katkı sağlayan sektörün 2023 seçimleri için hazırlığa şimdiden başladığına işaret eden Yücetürk “Biz şimdiden 2023 Haziran seçimlerine stok hazırlığımızı yapıyoruz” dedi. Siyasi partilerin önümüzdeki seçimlerde 5 milyar TL harcama yapacaklarını anlatan Yücetürk, seçime üç ay kala 24 saat üç vardiya hâlinde çalıştıklarını kaydetti. Bir önceki seçime göre seçim harcamasının yüzde 20-25 civarında artacağını ifade eden Yücetürk “Bu dönemde Memleket Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve İyi Parti var. Partinin çokluğu harcamayı artıracak” dedi.

ÇİKOLATA, KAHVE VE ÇAY POPÜLER

Özellikle yaz dönemi olduğunda şapka ve tişörtün en çok satılan ürünler olduğunu vurgulayan Yücetürk, bayrak ürünleri, anahtarlıklar, kalemlerin de tercih edildiğini, son yıllarda sağlı velı atıştırmalıkların da promosyon olarak kullanıldığını söyledi. Yücetürk “Siyasi partiler çikolatayı özellikle çok kullanıyor. Kahveyi çok kullanıyorlar, çayı son zamanlarda çok kullanıyorlar” diye konuştu.

30 ÜLKEDEN 200 SATIN ALMACI ‘PROMOSYON’A GELİYOR

Orta Doğu ve Balkanların en büyük kurumsal tanıtım ürünleri fuarlarından olan Promosyon Show Fuarı, 28 Eylül - 1 Ekim arasında İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açacak. Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki 30 ülkeden 200’e yakın firmanın kurumsal satın almacısı Promosyon Show’da olacak. Fuarda; deri-tekstil, dekorasyon ürünleri, ofis malzemeleri, kırtasiye, seramik, el aletleri, toprak ve cam ürünleri, baskılı materyaller, elektronik ürünler, makine ekipmanları, oyuncaklar, şarj aletleri gibi binlerce promosyon ve hediyelik eşya ürünü sergilenecek.

AFRİKA'DAKİ SEÇİMLERDEN YILDA 1,5 MİLYAR LİRA

Avrupa’nın aksine Afrika ülkelerinden seçimler için çok fazla sipariş aldıklarını anlatan Mehmet Yücetürk, her yıl Afrika’ya milyonlarca şapka, kalem, bayrak gönderdiklerini söyledi. Yücetürk, “Afrika ülkelerini çok seviyoruz o konuda. Her yıl Afrika’ya çok ciddi ürün satıyoruz. 1,5 milyar TL’nin üzerinde ürün gidiyor. Seçimler bazında düşünüldüğünde Afrika bizim için bir numara ama kurumsal ürünlerde Avrupa” diye konuştu.

İTHALAT FURYASI SONA ERDİ, ARTIK ÜRETEN KAZANACAK

Sektörde kendileri de dâhil yeni fabrika yatırımlarının sürdüğünü anlatan Yücetürk, “Antidamping vergiler, kur, navlun fiyatları herkesi Türkiye içinde fabrika açmaya mecbur bırakıyor. Nasıl 2005’ten 2015’e kadar ithalat furyası vardı. İthalat yapan para kazandı, mutlu oldu. Şimdi de üretim yapan kazanacak. İthalata dayalı tezgâhı olanlar hep sıkıntıda” dedi. Bunu Avrupa ve Çinlilerin de görüp Türkiye’ye geldiğini kaydeden Yücetürk, Çinli üreticilerden ‘Ortak fabrika kuralım Türkiye’den Avrupa’ya ürün satalım’ teklifi geldiğini anlattı. Teknolojik ürünlerde onların iyi durumda olması sebebiyle bu konuda ortak üretip satma gibi projelerin olduğunu belirten Yücetürk, bu doğrultuda görüşmeler yaptıklarını söyledi. Devletin çok ciddi teşvikleri olduğuna işaret eden Yücetürk “6. Bölge teşvikleri çok mükemmel. 6. Bölgede 500 kişi çalıştırdığımda 10 yılda sadece sigorta priminden 120 milyon lira bana fayda var” dedi.

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