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    • AB karar almıştı, BTK'da harekete geçti! Telefona bilgisayara ortak şarj

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    AB karar almıştı, BTK&#039;da harekete geçti! Telefona bilgisayara ortak şarj

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tüketici, şarj cihazı olmadan da ürün alabilecek. Ortak şarj cihazıyla yılda 7,5 milyon adet tasarruf sağlanacak.

    CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Telsiz Ekipmanları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik taslağı hazırladı. Taslağa göre; mobil telefonlar, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, mikrofonlu kulaklıklar, taşınabilir video oyun konsolları, taşınabilir hoparlörler, e-Kitap okuyucular, klavyeler, fare (mouse) cihazları, taşınabilir navigasyon sistemleri, kulak içi kulaklıklar ve dizüstü bilgisayarlar, USB Type-C’ye uyumlu olacak. Ayrıca bu telsiz ekipmanları, belirlenen şarj etme yeteneklerine ilişkin düzenlemelere uygun olacak şekilde imal edilecek. İmal edilen şarj cihazları, haricindeki aksesuarlarla uyumlu çalışacak.

    ŞARJI ALMASA DA OLUR

    Taslakla, belirli kategori ve sınıflara ait telsiz ekipmanlarının şarj cihazı olmadan piyasaya arzı da düzenleniyor. Buna göre, iktisadi işletmeciler, ekipmanlarını bir şarj cihazıyla birlikte piyasada bulundurmaları hâlinde, tüketicilere ve diğer son kullanıcılara aynı telsiz ekipmanını herhangi bir şarj cihazı olmadan da satın alma imkânı sunacak. Taslağa göre, yönetmeliğin hükümleri, telefon, tablet ve dijital kameralar gibi ürünler için 28 Aralık 2024’ten itibaren uygulanmaya başlayacak. Yönetmelik hükümleri, sadece dizüstü bilgisayarlar (laptoplar) için 28 Nisan 2026’dan itibaren uygulanacak.

    1.12 MİLYAR TL TASARRUF

    AB ülkelerinde harici şarj aletlerine yılda yaklaşık 2,4 milyar avro harcanıyor. Atılan ve kullanılmayan şarj cihazları yılda yaklaşık 11 bin ton elektronik atık oluşturuyor. Ortak şarj aleti çözümüyle yılda yaklaşık 1.000 ton atık azalacak. Tüketicilerin ise şarj cihazlarına ödediği meblağ ise 250 milyon avroyu buluyor. Türkiye’de bir yılda yaklaşık 15 milyon cep telefonu satılıyor. Ortak şarjla potansiyel atık şarj cihazı üretiminde yaklaşık 1,5 milyon adet düşüş bekleniyor. Oranın %50 olması hesaba katıldığında üretimin yılda yaklaşık 7,5 milyon adet ile 1 milyar 125 milyon lira tasarruf sağlaması umuluyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > AB karar almıştı, BTK'da harekete geçti! Telefona bilgisayara ortak şarj
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