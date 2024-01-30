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    • ABD, Türkiye'ye F-16 satışı için şart mı koştu? Yunan basınından dikkat çeken iddia

    Yunan basını ABD'nin Türkiye'ye yönelik F-16 satışıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin satın alacağı F-16'ları Yunan adaları üzerindeki uçuşlarda kullanamayacağını öne sürdü. Gazete, F-16 satışında sadece NATO ittifakı amaçları doğrultusunda kullanabileceği şartı olduğunu belirtti. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ABD, Türkiye&#039;ye F-16 satışı için şart mı koştu? Yunan basınından dikkat çeken iddia
    Yunanistan, F16, Abd, Türkiye, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16 savaş uçakları hakkında bir iddia ortaya attı. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde ABD'nin Türkiye'ye F-16 satmak için şart koştuğu öne sürüldü. Yunan basını göre Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16 Yunan adaları üzerinde uçamayacak ve sadece NATO ittifakı amaçları doğrultusunda kullanılacak.

    TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO'YA MEKTUP

    Gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili dört komitesine gizli bir mektup gönderdiğini yazdı. Mektupta, bu koşulun ihlal edilmesi durumunda Dışişleri Bakanlığı'nın sorunu çözmek için inisiyatif almayı taahhüt ettiği ve sorun hala çözülmezse F-16 programının sonlandırılacağı belirtildi. Haberde benzer bir gelişme Ankara'nın Rusya'dan S-400 füzesi satın alması sırasında da yaşandığı ve Türkiye'nin, ortak geliştirici ülke olduğu F-35 programından çıkarıldığı belirtildi.

    Haberde, Dışişleri Bakanlığı'nın koyduğu şartın öncelikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ukrayna'daki faaliyetlerine son derece şüphe ile yaklaşan Kongre üyelerini F-16 satışına onay vermesi için konduğu da vurgulandı.

    ABD, Türkiye'ye F-16 satışı için şart mı koştu? Yunan basınından dikkat çeken iddia

    TÜRKİYE F-35 PROGRAMINA GERİ DÖNER Mİ? 

    Gazete başka bir haberinde ise ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland'ın Türkiye'nin F-35 programına geri alınabileceğine ilişkin sözlerine yer verdi. Haberde Nuland'ın, Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemini satın alma sorunu çözüldüğü takdirde, ABD'nin Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programına geri almaya hazır olduğunu söylediğine dikkat çekildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    YunanistanF16AbdTürkiye
    Haberler > Ekonomi > ABD, Türkiye'ye F-16 satışı için şart mı koştu? Yunan basınından dikkat çeken iddia
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