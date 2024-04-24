ABD'de mortgage faizleri zirve yaptı! Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyede

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Nisan 2024 16:38 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 16:38 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,24'e çıkarken, geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.