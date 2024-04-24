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Haberler > Ekonomi > ABD'de mortgage faizleri zirve yaptı! Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyede

ABD'de mortgage faizleri zirve yaptı! Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyede

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de mortgage faizleri zirve yaptı! Kasım 2023&#039;ten bu yana en yüksek seviyede

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,24'e çıkarken, geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 19 Nisan ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,7 geriledi. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1, yeniden finansman başvuruları yüzde 6 düştü.

ORTALAMA FAİZ YÜZDE 7.24'E ÇIKTI 

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 7,13'ten yüzde 7,24'e çıktı.

Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,64'ten yüzde 6,75'e yükseldi.

YÜKSEK FAİZ, KREDİ BAŞVURULARINI AZALTTI

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, 30 yıl vadeli konut kredisi faizinin Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirterek, mortgage oranlarının yükselmesinin başvuru faaliyetlerini kısıtladığını kaydetti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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