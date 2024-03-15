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ABD'de sanayi üretiminde sürpriz artış: Fed açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;de sanayi üretiminde sürpriz artış: Fed açıkladı
Abd, Fed, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de imalattan kapasite kullanım oranlarına kadar öncü göstergeler arasında bulunan sanayi üretim rakamları belli oldu. Fed'in açıkladığı verilere göre; ülkede üretim şubat ayında aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

Sanayi üretimine ilişkin veriler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takibinde olan göstergeler arasında bulunuyor. Fed şubat ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Piyasanın bu dönemde değişim göstermesini beklemediği sanayi üretimi, ocak ayında yüzde 0,5 düşmüştü.

İMALAT SANAYİ

İmalat sanayi üretimi de şubatta yüzde 0,8 artış kaydetti. İmalat sanayi üretimine yönelik piyasa beklentisi, şubatta yüzde 0,3 artması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, ocak ayında yüzde 1,1 azalmıştı.

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 78,3 ile uzun dönem ortalamasının 1,3 puan altında kaldı. Piyasa beklentilerinin altında gelen kapasite kullanım oranının yüzde 78,5 olması öngörülüyordu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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