AJet ilk uçuşunu yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu Ankara'dan İstanbul'a yaptı. THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Ankara'ya gelecek turist sayısını kademeli olarak 5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarifeli seferlerine 31 Mart'ta başlayacak Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet'in ilk tanıtım uçuşu Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleşti. İlk uçuş dolayısıyla dün akşam Ankara'daki bir otelde iftar sonrasında tanıtım etkinliği düzenlendi. Burada bir konuşma yapan THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY'nin dünyadaki en değerli hava yolları şirketleri arasında 8'inci, dünyanın en çok bağlantı noktası olan taşıyıcıları arasında ise 2'nci sırada olduğunu belirterek, Türkiye'nin ihracat şampiyonu da olan şirketin 2023 yılında 18 milyar dolar ihracat yaptığına dikkati çekti.

Bolat, AJet'in, daha önce de AnadoluJet olarak Ankara'yı, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerine bağladığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "AJet, 2024 yılına 104 uçakla 24 milyon yolcu hedefiyle başlıyor. 1,8 milyar dolar gelirimiz olacak. 2028 yılında ise uçak sayımızı 200'e çıkarmaya çalışacağız. Gelirimiz ise 4,1 milyar dolar olacak. Bugün AJet hem Sabiha'dan hem de Ankara'dan ülkemizi dünyaya açan kapılar olacak. 2024 yılında Ankara'dan yaz tarifemizde 22 ülke 31 şehir ve haftalık 1137 frekansta Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve ön Asya'ya bağlıyoruz. 2028 yılında ise bu sayı 34 ülke, 52 şehir olacak. THY'de daha önce 10 yılda koyduğumuz hedeflere 5 yılda ulaştığımız çok oldu. Burada da ümit ediyoruz ki 2028 hedeflerimize daha kısa zamanda da ulaşabiliriz."

SAĞLIK HİZMETİNE ÖZEL PAKET

Bu hedeflere ulaşmak için güçlü bir ekosistem kurmaları gerektiğini aktaran Bolat, Türkiye'de UNESCO Mirası listesinde 21 tarihi ve kültürel alan olduğunu, Almanya'da ve Fransa'da bu oranın 50'nin, Amerika'da ise 30'un üstüne çıktığını dile getirdi. Ahmet Bolat, şu değerlendirmeyi yaptı: "Geçici Miras Listesi'nde ise 90'dan fazla yerimiz var. Ankara'da UNESCO Miras Listesi'nde 2 yer var. İki saat yakınlıktaki mesafede ise 5 tane daha yer var. AJet olarak Ankara'da güçlü bir ekosistem kurarak 5 yıl içerisinde Ankara'ya gelecek turist sayısını kademeli olarak 5 milyon hedefliyoruz. Bunun için oteller, acentelerle, tur operatörleriyle programlar yapacağız. Ankara'da yetkilendirilmiş sağlık hizmeti veren tesis sayısı 446, ancak Ankara'ya sağlık turizmi için gelen turist ise çok az. Sağlık turizminde ülkemiz 2,5 milyar dolar gelir sağlıyor. Ankara'nın payına düşen ise az. AJet olarak Ankara'ya, İstanbul'da yaptığımız gibi yurt dışında sağlık hizmeti almaya gelecek kişiler ve aileleri için özel paketler sunacağız."

Ankara'ya yurt dışından gelecek öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini de kaydeden Bolat, öğrenci ailelerinin kente gelmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

TÜRKİYE'YE DÖVİZ GETİRME HEDEFİ

Ankara'ya tanıtmak için Türk dizilerinden faydalanacaklarını anlatan Bolat, "Ankara'da 2028 yılında 5 milyon turist ve 5 milyar dolar gelir getirmek üzere programlar yapacağız. AJet olarak, ülkemizin 3'üncü büyük turizm kenti olması için Ankara'ya yatırım yapacak ve buradaki paydaşlarımızla çalışacağız. AJet de Türk Hava Yolları gibi Türkiye'ye döviz getirecek." diye konuştu.