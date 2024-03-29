Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Fazla prim ödüyor olabilirsiniz

SGK'ya yatırılan primler emeklilik sürecinde vatandaşların araştırma konularından biri. SGK'dan toplu para olarak iade alınabilen prim ödemelerinde bir detay dikkat çekti. Aynı ayda farklı işverenlerden toplam 60 günlük de prim yatırılmış olsa o ay 30 gün prim yatırılmış kabul ediliyor. Fazla yatırılan primlerin emekliliğe bir faydası bulunmuyor. İşte detaylar...

Milyonlarca çalışan prim tutarlarıyla emeklilik hesapları yaparken SGK'ya yatırılan fazla primlerle ilgili bir detay dikkat çekti. Sosyal güvenlik sistemine ödenen primlerinizi bazı şartları karşılamanız durumunda toplu para olarak iade alabilirsiniz. Asgari ücretin 7.5 katını aşan kazançlar ise emekli aylığında dikkate alınmaz. Birden fazla işverene bağlı çalışanlar, fazladan yatırılan primleri SGK'dan geri alabilirler.

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, bir işçi için aynı ayda farklı işverenlerce toplam 60 günlük de prim yatırılmış olsa o ay 30 gün prim yatırılmış kabul ediyor.

KENDİLİĞİNDEN İADE EDİLMEZ

Aynı anda birden fazla işte çalışması nedeniyle SGK’ya bildirilen kazançlar toplamı azami prime esas kazanç tavanını aşarsa, tavanı aşan kazanç tutarı için ödenen primler, isteyene iade ediliyor.

SGK, fazla yatırılan primi kendiliğinden iade etmez. İade edilebilmesi için kişinin kendisinin talepte bulunması gerekir.

PRİM İADESİ NASIL YAPILIR?

Prim iadesi için SGK’ya yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir. Başvurular, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezlerine veya il müdürlüğüne yapılabilir.

SGK, dilekçenin verildiği tarihi takip eden ay içinde iade işlemini gerçekleştirir. Çalışan dilekçeyi geç verirse gecikme faizi uygulanmaz. Faizsiz olarak iade eder. Enflasyonun bu denli yüksek olduğu ortamda iade başvurusunun gecikmeksizin yapılması gerekir.