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Ekonomi

AK Parti düğmeye bastı! Fon işlemleri için 10 maddelik teklif

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AK Parti düğmeye bastı! Fon işlemleri için 10 maddelik teklif
Başlık ResmiAK Parti düğmeye bastı! Fon işlemleri için 10 maddelik teklif

AK Parti, sermaye piyasasında gerçekleştirilen fon işlemleriyle ilgili 'geçici nitelikte' bir kanun teklifi hazırladı. 10 maddeden oluşması planlanan teklifle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesi öngörülüyor.

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Sermaye piyasasında gerçekleştirilen fon işlemleriyle ilgili yeni bir adım atıldı. AK Parti milletvekilleri, fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemlerine ilişkin bir çalışma grubu oluşturdu. Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri doğrultusunda, sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kanun teklifi hazırlandı.

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10 MADDEDEN OLUŞUYOR

10 maddeden oluşması planlanan geçici nitelikteki teklifin, ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Teklifle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilmesi öngörülüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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