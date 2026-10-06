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Fon soruşturmasında gözler Meclis'te: Cevdet Yılmaz bilgi verecek

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Fon soruşturmasında gözler Meclis'te: Cevdet Yılmaz bilgi verecek
Başlık ResmiFon soruşturmasında gözler Meclis'te: Cevdet Yılmaz bilgi verecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında yarın TBMM'de milletvekillerine bilgi verecek.

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Fon soruşturmasında gözler yarın TBMM Genel Kurulu'na çevrilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın soruşturmaya ilişkin Genel Kurul'da bilgilendirme yapacağını duyurdu.

Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaya değindi.

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"HERKES HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELİ"

Konuyu "fon meselesi" olarak tanımlayan Zengin, hukuk ihlali yapan ve vatandaşların parasını istismar eden kişilerin, siyasi görüşü, sosyal çevresi, makamı veya kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Bu kişilerin mutlaka soruşturulması ve ifadeye çağrılması gerektiğini belirten Zengin, "Yarın İçtüzük 59'a göre Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Genel Kurul'a gelecek ve bizlere bilgi verecekler" dedi.

Cevdet Yılmaz'ın Genel Kurul'da Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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