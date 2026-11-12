AK Parti teklifi Meclis'e sundu! 2,8 milyon vatandaşın borcu siliniyor

AK Parti, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeyi Meclis'e sundu. 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları ve bunlara bağlı gecikme cezaları siliniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "2,8 milyon vatandaşın prim borcunu terkin ederek üzerindeki borç yükünü kaldırıyoruz" dedi.

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AK Parti, GSS prim borçlarının silinmesini de içeren kanun tekliflerini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklifte konuyla ilgili şu madde yer aldı:

"5510 sayılı Kanuna geçici 114 üncü madde ihdas edilmektedir. 1/1/2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm ferî alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir."

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"2,8 MİLYON VATANDAŞIN BORÇ YÜKÜNÜ KALDIRIYORUZ"

Kanun teklifinin detaylarını açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kavuşturmak amacıyla sosyal güvenlik alanında düzenlemeler yapıyoruz. 1 Ocak 2017 tarihi öncesine ait ödenmemiş GSS prim borcu ve gecikme cezasından vazgeçiyoruz. 2,8 milyon vatandaşın prim borcunu terkin ederek üzerindeki borç yükünü kaldırıyoruz" dedi.

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FON TASFİYESİNDE YENİ AŞAMAYA GEÇİLİYOR

Fon tasfiye süreciyle ilgili de konuşan Güler, "Yarın hem fon koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştirecek hem de ikinci fon ödemesi ilan edilecek. Teklifle asli görev alanı olmamasına rağmen kanunla verilen görevle 17 Eylül itibariyle olağanüstü tasfiyeyi yürüten personellere ve bankalara mali ve idari sorumsuzluk getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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