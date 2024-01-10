AK Parti'den emekliye ek zam açıklaması

10 Ocak 2024 18:04 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 18:15

İşçi ve Bağ-kur emeklileri ilave zam olup olmayacağını merak ediyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ilave zam ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, çalışmaların devam ettiğini belirterek, önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etti.

Güler, emekli zammı üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ HAFTADA NETLEŞTİRMİŞ OLURUZ

Güler, şu ifadeleri kullandı:



"Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık.





Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz.

7-8 MADDELİK PAKETİMİZ VAR

Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir."