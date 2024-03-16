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Haberler > Ekonomi > AK Partili adaydan yeni vaat: Her emekliye aylık 5 bin TL destek vereceğiz

AK Partili adaydan yeni vaat: Her emekliye aylık 5 bin TL destek vereceğiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Partili adaydan yeni vaat: Her emekliye aylık 5 bin TL destek vereceğiz
Aydın, Mustafa Savaş, Emekliler, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, her emekliye aylık 5 bin TL destek vaat etti. Yıllık yaklaşık 6 milyar bütçesi olan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin nerdeyse 3 katına varan bir tutarda vaat edilen destek duyanları şaşırttı.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala demokrasinin kalesi Aydın’da emekliler kıymete bindi. 288 bin 29 emeklinin yaşadığı Aydın’da emeklilerden destek alabilmek için Ak Parti Aydın Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, seçimi kazanması halinde Aydın’daki emeklilere her ay 5 bin TL destek vereceğini vaat etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti’nin Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, “Emekli hemşerim şimdi her ay 5 bin TL destek ile siz emekli hemşerilerimizin yanındayım” dedi. Savaş, oluşturacağı emekli kart ile emeklilerin su, elektrik, doğalgaz, internet faturalarını da ödeyebileceği, dilediği esnaftan da alışveriş yapabileceğini belirtti.

AK Partili adaydan yeni vaat: Her emekliye aylık 5 bin TL destek vereceğiz - 1. Resim

EZBER BOZAN PROJE 

Seçime 2 hafta kala her 4 kişiden birinin emekli olduğu ve SGK kayıtlarına göre 288 bin 29 emeklinin yaşadığı Aydın’da AK Partili Aday Mustafa Savaş tarafından açıklanan bu vaat herkesi şaşırttı. 2024 yılı bütçesi 5 milyar 850 bin TL olarak açıklanan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden aylık 1 milyar 440 milyon TL tutarında emekliye destek açıklaması ‘Seçim çalışmalarında ezber bozan proje olarak” değerlendirildi. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş’ın bu projesi Aydın’da günün en çok konuşulan siyasi vaadi oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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