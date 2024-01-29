AK Partili belediyede rekor zam sevinci! İşçiler başkanı alkışlarla karşıladı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde belediye personeline yüzde 75 oranında zam yapıldı. Bu zam, personel arasında büyük bir coşku yarattı. Belediye başkanı Süleyman Acar, belediye binasına geldiğinde personel tarafından alkışlarla karşılandı.

Ankara'daki AK Partili Kızılcahamam Belediyesi'nde personele yüzde 75 zam yapıldı. Zammı memnuniyetle karşılayan personeller, Kızılcahamam Belediye Başkanı Mustafa Acar'ı, kapıda alkışlarla karşıladı.

Belediye personelinin zam sevincine ortak olan Başkan Acar, bir konuşma yaparak teşekkürlerini iletti. Acar, “Biz büyük bir aileyiz, 5 Yıllık süreçte bir ve beraberce omuz omuza çalıştığım değerli mesai arkadaşlarım bu güzel karşılama için çok teşekkür ediyorum. Kızılcahamam'ımız için verdiğiniz emeklerinizin karşılığı paha biçilemez” dedi.

YÜZDE 75 ZAM YAPTI

Sabah'ın haberine göre Acar, ikinci dönem çalışmalarına başlamak üzere olduklarını belirterek, “5 yıldır büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor onlara sizlere müjdemizi vermek istiyorum Belediye çalışanlarına yüzde 75 zam yapmanın heyecanını paylaşıyorum. Hayırlı olsun.

Bizler büyük Kızılcahamam Belediye ailesi olarak dümeni hep birlikte, tam yol zafere kırdık. 1 Nisan'da başlayacak ikinci dönemimizde, tüm personelimiz ile birlikte Kızılcahamam'ımızın altın çağını başlatacağız” diye konuştu.