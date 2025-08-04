Akaryakıt fiyatları için iyi haber! Petrol yeninden kritik seviyenin altında

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Geçen hafta hareketli fiyatlamalara sahne olan ve en yüksek 72,83 dolar seviyesine kadar yükselen petrol fiyatlarında yön yeniden aşağı döndü. Cuma günü %-3,15 gibi yüksek bir oranda değer kaybederek 70 doların altına dönen Brent petrol, yeni haftaya da “sınırlı” düşüşle başladı. Brent petrolün varil fiyatı ilk işlemlerde 69,50 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

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ABD-RUSYA GER İLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta başında, Ukrayna ile ‘ateşkes’ anlaşmasına varması için Rusya’yı uyararak 10 gün süre vermiş; aksi taktirde bu ülkeye ve onunla ticaret yapanlara yaptırım tehdidinde bulunmuştu. BU gelişme enerji piyasalarında arz endişelerine sebep olmuş ve petrol fiyatlarında yön yukarı dönmüştü.

TAR İFELER FRENLEDİ!

Ancak 1 Ağustos Cuma günü itibarıyla yeni tarifelerin devreye alınması, küresel talep üzerinde belirsizlik oluşturdu ve petrol fiyatları frene bastı. ABD, her ne kadar Japonya ve AB ile %15 gibi makul oranlarla anlaşma yapmış olsa da diğer önemli ticaret ortaları arasında yer alan Kanada’ya %35, Hindistan’a %25, Tayvan’a %20, G. Afrika’ya %30 ve İsviçre’ye %39 oranında gümrük vergisi getirdi.

OPEC+’DAN ARZ ARTI ŞI

Bu arada pazar günü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundan sürpriz bir arz artışı kararı geldi. Grup üyesi 8 ülke eylülde petrol üretimini, ağustosa göre günlük 547 bin varil artırma yönünde anlaşmaya vardı. Rusya kaynaklı arz endişelerinin öne çıktığı bir süreçte alınan bu karar da petrol fiyatlarını dizginledi.

5 AYDIR VANALAR A ÇILIYOR

OPEC+, günlük bazda nisanda 138 bin, mayıs, haziran ve temmuzda 411 bin ve ağustosta da 548 bin varil arz artışına gitmişti. Bu kararlar, daha önceden günlük 2,2 milyon varil olan gönüllü üretim kesintilerinin “kademeli olarak ortadan kaldırılması” planı dahilinde alınıyor.

AKARYAKIT İ Ç İN İYİ HABER

Petrol fiyatlarının yeniden 70 doların altına gerilemesi iç piyasada da akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletti. İstanbul Avrupa yakasında 4 Ağustos 2025 benzin fiyatı 51,45 TL ve motorin (mazot) fiyatı da 53,76 TL’den satılıyor.