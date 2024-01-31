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    • Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi 40 lirayı aşacak

    Benzin ve motorine bugün gelmesi beklenen zam iptal edildi. Ancak bu gece yarısından itibaren benzinde bir fiyat artışı olacak. Litresi 95 kuruş artacak olan benzinin litresi zammın ardından 40 lirayı aşacak.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi 40 lirayı aşacak
    Akaryakıt, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Brent petrol ve döviz kurundaki artış akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Bugün benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 40 kuruş olarak gelmesi planlanan zam iptal edildi. Ancak bu gece yarısı benzine yeni bir zam göründü.

    BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

    Benzinin litresi 1 Şubat itibarıyla 95 kuruş artacak. Zammın ardından benzinin İstanbul'da 39 lira 34 kuruşa, Ankara'da 40 liraya, İzmir'de ise 40 lira 20 kuruşa çıkacak. 

    Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi 40 lirayı aşacak

    ZAMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

    Son dönemde akaryakıt fiyatlarına zamlar peş peşe geldi. 18 Ocak tarihinde oto gaza 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde motorine 1 lira 15 kuruş, 24 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 46 kuruş, 30 Ocak tarihinde ise motorine 1 lira 38 kuruş zam geldi.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AkaryakıtZam
    Haberler > Ekonomi > Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi 40 lirayı aşacak
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