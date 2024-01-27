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    • Akaryakıta bir zam daha geliyor! Motorinin litresi 42 lirayı aşacak

    Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. 29 Ocak Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litresi 1 lira 38 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin fiyatı 42 lirayı aşacak.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Akaryakıta bir zam daha geliyor! Motorinin litresi 42 lirayı aşacak
    Akaryakıt, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurunun yukarı yönlü seyrini devam ettirmesi nedeniyle akaryakıta yeni bir zam daha göründü. Pazartesi gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 38 kuruş artacak. Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. 

    MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

    Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 42 lira 66 kuruşa, Ankara'da 42 lira 40 kuruşa, İzmir'de ise 42 lira 60 kuruşa çıkacak.

    Akaryakıta bir zam daha geliyor! Motorinin litresi 42 lirayı aşacak

    ZAMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

    Son dönemde akaryakıt fiyatlarına zamlar peş peşe geldi. 18 Ocak tarihinde oto gaza 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde motorine 1 lira 15 kuruş, 24 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmişti. 

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AkaryakıtZam
    Haberler > Ekonomi > Akaryakıta bir zam daha geliyor! Motorinin litresi 42 lirayı aşacak
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