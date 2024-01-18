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    Akaryakıta bir zam daha! Oto gazın litresi 20 lirayı aştı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Gece yarısından itibaren oto gazın fiyatı 40 kuruş arttı. Zammın ardından oto gazın fiyatı 20 lirayı aştı.

    Akaryakıta bir zam daha! Oto gazın litresi 20 lirayı aştı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Dün gece yarısı itibarıyla oto gazın litre fiyatı 40 kuruş arttı. 

    OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

    Zammın ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 20 lira 28 kuruşa, Ankara'da 20 lira 15 kuruşa, İzmir'de ise 19 lira 87 kuruşa yükseldi. 

    Akaryakıta bir zam daha! Oto gazın litresi 20 lirayı aştı

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Akaryakıta bir zam daha! Oto gazın litresi 20 lirayı aştı
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