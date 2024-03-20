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Akaryakıta çifte zam! Tabela bu gece yarısı değişecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu gece yarısından itibaren akaryakıta çifte zam geliyor. Benzinin litresi 1 lira 50 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 30 kuruş artacak. 

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine çifte zam geliyor.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Bu gece benzinin litresi 1 lira 50 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 30 kuruş artacak. Zammın ardından benzin ve motorinin litre fiyatı 43 lirayı aşacak. Motorinin fiyatı bazı illerde 44 lirayı da geçecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

20 Mart itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle: 

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 41.99 TL
Motorin: 41.83 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 42.08 TL
Motorin: 41.83 TL

Ankara

Benzin: 42.83 TL
Motorin: 42.71 TL

İzmir

Benzin: 43.04 TL
Motorin: 42.91 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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