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    Akaryakıta okkalı bir zam daha! Benzinin litresi 39 lirayı aşacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Akaryakıt fiyatlarına son 1 haftada 3. zam geliyor. Motorin ve oto gaza gelen zammın ardından bu gece yarısı da benzinin litresi 1 lira 46 kuruş artacak. Zammın ardından benzinin fiyatı 39 lirayı aşacak.

    Akaryakıta okkalı bir zam daha! Benzinin litresi 39 lirayı aşacak
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste zam gelen akaryakıta bir zam daha geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 46 kuruş artacak.

    BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

    Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 38 lira 37 kuruşa, Ankara'da 39 lira 1 kuruşa, İzmir'de ise 39 lira 22 kuruşa çıkacak. 

    SON 1 HAFTADA 3. ZAM

    Akaryakıt fiyatlarına son1 haftada üst üste 3. kez zam geliyor. 18 Ocak tarihinde oto gaza 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde ise 1 lira 15 kuruş zam gelmişti.

    Akaryakıta okkalı bir zam daha! Benzinin litresi 39 lirayı aşacak

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AkaryakıtZam
    Haberler > Ekonomi > Akaryakıta okkalı bir zam daha! Benzinin litresi 39 lirayı aşacak
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