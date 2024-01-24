Akaryakıta son 1 haftada üçüncü zam! Tabela gece yarısı bir kez daha değişti

24 Ocak 2024 08:48 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 08:52

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste zam gelen akaryakıta bir zam daha eklendi. Gece yarısı itibarıyla benzinin litresi 1 lira 46 kuruş arttı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 38 lira 37 kuruşa, Ankara'da 39 lira 1 kuruşa, İzmir'de ise 39 lira 22 kuruşa çıktı.

SON 1 HAFTADA 3. ZAM

Akaryakıt fiyatlarına son 1 haftada üst üste üçüncü kez zam geldi. 18 Ocak tarihinde oto gaza 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde ise 1 lira 15 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.