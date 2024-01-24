Akaryakıta son 1 haftada üçüncü zam! Tabela gece yarısı bir kez daha değişti
Akaryakıta son 1 haftada üçüncü zam geldi. Dün gece yarısı itibarıyla benzinin litresi 1 lira 46 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi 39 lira seviyesini aştı.
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste zam gelen akaryakıta bir zam daha eklendi. Gece yarısı itibarıyla benzinin litresi 1 lira 46 kuruş arttı.
BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?
Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 38 lira 37 kuruşa, Ankara'da 39 lira 1 kuruşa, İzmir'de ise 39 lira 22 kuruşa çıktı.
SON 1 HAFTADA 3. ZAM
Akaryakıt fiyatlarına son 1 haftada üst üste üçüncü kez zam geldi. 18 Ocak tarihinde oto gaza 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde ise 1 lira 15 kuruş zam gelmişti.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi