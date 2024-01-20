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    • - Güncelleme Tarihi:

    Akaryakıta zam! Tabela gece yarısı bir kez daha değişti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bugün itibarıyla motorinin litresi 1 lira 15 kuruş arttı.

    Akaryakıta zam! Tabela gece yarısı bir kez daha değişti
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bugünden itibaren motorine 1 lira 15 kuruş zam geldi. 

    MOTORİN 40 LİRAYI AŞTI 

    Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 23 kuruşa, Ankara'da 40 lira 89 kuruşa, İzmir'de ise 41 lira 11 kuruşa çıktı. 

    OTO GAZ 20 LİRAYI AŞTI

    18 Ocak Perşembe günü de oto gazın fiyatı 40 kuruş artmıştı. Zammın ardından oto gazın litresi 20 lira seviyesini aştı. 

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AkaryakıtZam
    Haberler > Ekonomi > Akaryakıta zam! Tabela gece yarısı bir kez daha değişti
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