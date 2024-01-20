Akaryakıta zam! Tabela gece yarısı bir kez daha değişti

20 Ocak 2024 09:05 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 09:08

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bugünden itibaren motorine 1 lira 15 kuruş zam geldi.

MOTORİN 40 LİRAYI AŞTI

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 23 kuruşa, Ankara'da 40 lira 89 kuruşa, İzmir'de ise 41 lira 11 kuruşa çıktı.

OTO GAZ 20 LİRAYI AŞTI

18 Ocak Perşembe günü de oto gazın fiyatı 40 kuruş artmıştı. Zammın ardından oto gazın litresi 20 lira seviyesini aştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.