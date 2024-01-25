Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Akaryakıta zamlar peş peşe geldi! Son 1 haftada fiyat 3 TL birden arttı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Akaryakıta son 1 haftada 3 kez zam geldi. Motorin, LPG ve benzine peş peşe gelen zamlarla geçtiğimiz perşembe gününden bugüne 3 TL'lik fiyat artışı oldu.

    Akaryakıta zamlar peş peşe geldi! Son 1 haftada fiyat 3 TL birden arttı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Son 1 haftada akaryakıta zamlar peş peşe geldi. 

    LPG, MOTORİN VE BENZİNE ZAM 

    Ocak tarihinde oto gaz 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde motorin 1 lira 15 kuruş, 24 Ocak tarihinde ise benzin 1 lira 46 kuruş zamlandı. Böylece son 1 haftadaki fiyat artışı 3 TL oldu.

    Akaryakıta zamlar peş peşe geldi! Son 1 haftada fiyat 3 TL birden arttı

    GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

    Zamların ardından İstanbul'da benzinin litresi 38 lira 34 kuruşa, motorinin litresi 40 lira 28 kuruşa, oto gazın litresi ise 20 lira 28 kuruşa yükseldi. 

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AkaryakıtMotorinBenzin
    Haberler > Ekonomi > Akaryakıta zamlar peş peşe geldi! Son 1 haftada fiyat 3 TL birden arttı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    4A SSK 4B BAĞKURLU emekliye 3 ödeme birden geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı verdi, işte ödeme tarihleri - Ekonomi4A SSK 4B BAĞKURLU emekliye 3 ödeme birden geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı verdi, işte ödeme tarihleriDolar, euro, altın ve Bitcoin merkez bankalarını bekliyor! İşte piyasalarda son durum - EkonomiDolar, euro, altın ve Bitcoin merkez bankalarını bekliyor!Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye rekor finansman  - EkonomiAvrupa'dan Türkiye'ye dev kaynakFaiz yükselirse dolar ne olur? Merkez Bankası faiz kararı - EkonomiFaiz yükselirse dolar ne olur? Merkez Bankası faiz kararıMerkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor! İşte ekonomistlerin beklentisi - EkonomiFaiz kararı bugün! İşte ekonomistlerin beklentisiNot artacak, yabancı Türkiye’ye gelecek - EkonomiNot artacak, yabancı Türkiye’ye gelecekMobilyada artık bir markayız! 65 ülkeye ihraç yapan Alpino Mobilya hedef büyüttü - EkonomiMobilyada artık bir markayız!Babacan Yapı, iki yılda 10 projeye 20 milyar yatıracak - EkonomiBabacan Yapı, iki yılda 10 projeye 20 milyar yatıracakTüpte isyan ettiren kaçak - EkonomiTüpte isyan ettiren kaçak!En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu! - EkonomiEn düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...