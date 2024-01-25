Akaryakıta zamlar peş peşe geldi! Son 1 haftada fiyat 3 TL birden arttı

25 Ocak 2024 09:34 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 09:38

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Son 1 haftada akaryakıta zamlar peş peşe geldi.

LPG, MOTORİN VE BENZİNE ZAM

Ocak tarihinde oto gaz 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde motorin 1 lira 15 kuruş, 24 Ocak tarihinde ise benzin 1 lira 46 kuruş zamlandı. Böylece son 1 haftadaki fiyat artışı 3 TL oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zamların ardından İstanbul'da benzinin litresi 38 lira 34 kuruşa, motorinin litresi 40 lira 28 kuruşa, oto gazın litresi ise 20 lira 28 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.