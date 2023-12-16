Akaryakıtta sular durulmuyor! Kayyum atanan petrol devi apar topar el değiştiriyor

16 Aralık 2023 17:02 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 17:02

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı

Benzin ve motorine yapılan zamlarla gündeme gelen akaryakıt sektöründe sular durulmuyor. Türkiye'nin önde gelen akaryakıt ve otogaz dağıtıcısı Petrol Ofisi, merkezi İngiltere'de bulunan ve 1912'den bu yana yani 1 asırdan fazla bir süredir Türkiye'de faaliyet gösteren BP’nin akaryakıt operasyonlarını satın alması gündeme bomba gibi düşmüştü. BP'nin ardından merkezi İngiltere ve Hollanda'da bulunan petrol devi Shell'den benzer bir karar geldi.

AKARYAKIT DEVİ HİSSELERİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Türkiye'de de birçok akaryakıt istasyonu olan enerji devi Shell, Pakistan’daki işlerini bıraktığını duyurduktan sonra Almanya'daki hisselerini satışa çıkardığını açıkladı. Shell, Doğu Almanya'da bulunan PCK Schwedt petrol rafinerisindeki yüzde 37,5’lik hissesini İngiliz Prax Group'a satmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Shell Almanya'dan yapılan açıklamada, "Shell Deutschland GmbH (Shell), PCK Raffinerie GmbH'deki (PCK) yüzde 37,5 hissesini satmak üzere Prax Group ile anlaşmaya vardı." denildi. Ancak satışa ilişkin finansal konuşullar henüz açıklanmadı. Satış işleminin gerekli izinlerin alındıktan sonra 2024'ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

KAYYUM ATANMIŞTI

Öte yandan Ukrayna-Rusya savaşının ardından PCK Schwedt'e petrol tedarikindeki değişiklikle, Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya’ya kayyum atanmıştı. Berlin için önemli bir dizel ve benzin yakıtı sağlayıcısı olan ve Rosneft Almanya’nın yüzde 54,17 hissesine sahip olduğu Schwedt'teki PCK rafinerisinin kontrolü Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumuna (Bundesnetzagentur-BNetzA) verilmişti. PCK Schwedt'in yüzde 8,33'üne ise İtalyan Eni şirketi sahip.