Ali Yalçın'dan memur ataması çağrısı: Kamuda emekten tasarruf edilmemeli

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda alınan tasarruf tedbirleri kapsamında memur atamalarının azaltılacağının açıklanmasına yönelik konuştu. Yalçın, "Kamuda emekten tasarruf edilmemeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulan kamuda tasarruf paketi bugün yayınlanan genelgeyle resmileşti. Kamuda başlayan yeni dönemde memur atamaları başta olmak üzere birçok alanda tasarrufa gidilecek. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur alımlarının azaltılmasına yönelik açıklamada bulundu.

"KAMUDA ALIN TERİNDEN TASARRUF OLMAZ"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı.

"Kamuda, israfı ortadan kaldıracak düzenlemelere destek verdiğimizi belirtirken, defaatle her mecrada söylediğimiz gibi kamuda emekten ve alın terinden tasarruf edilmemesi gerektiğini de bir kez daha yineliyoruz" ifadelerini kullanan Yalçın, şunları kaydetti:

MEMUR SERVİSİNİN İPTAL EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL

"Öncelikle, 3. Dönem Toplu Sözleşmeden bu yana kazanımımız olan 'Servis Hizmetinin sunulması' hükmü dahil, Anayasal hak olarak Toplu Sözleşme'nin bizatihi 'Tarafı' sıfatıyla bağıtladığımız hükümlerine yönelik düzenleyici işlem tesis edilmesini doğru bulmadığımızı, bu durumun başta Anayasa olmak üzere ILO normlarına, uluslararası sözleşmelere ve toplu sözleşmenin özerkliği ilkesine aykırılık oluşturacağını ifade ediyoruz."

HAK ETTİĞİMİZ KAZANIMLAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Memur-Sen olarak; toplu sözleşme masasında gece-gündüz demeden mücadele ve müzakere ile elde ettiğimiz kazanımların eksiksiz uygulanması için mücadelemiz sürecektir. Toplu Sözleşme hükümlerimize yönelik başta bu düzenleyici işlem olmak üzere bütün iş ve işlemleri Sendikalarımız ve Konfederasyonumuz takip etmektedir. Önümüzdeki süreçte hükümlerimizin engellenmesine yönelik düzenlemelerin yargıya taşınması noktasında da gerekli adımları atacak, kamu görevlilerimizin haklarında geriye gidilmesine izin vermeyeceğiz."