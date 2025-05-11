Altın fiyatları ile ilgili şaşırtan senaryo: Uçacak mı düşecek mi?

Yatırım uzmanı Mert Başaran, Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomiye olumlu etkiler yansıtacağını söyledi. CERN'de kurşunun altına çevrileceği iddialarına da değinen Başaran, bu gelişmenin altın fiyatlarına etkisini çarpıcı sözlerle yorumladı.

Türkiye'de son dönemdeki gelişmeler ve altındaki ralli hakkında konuşan Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran, piyasalara dair değerlendirmelerini paylaştı.

Ekol TV yayınına çıkan Başaran, Terörsüz Türkiye sürecinin ülke ekonomisine yansımalarına dair şu değerlendirmeyi yaptı:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN YANSIMASI NASIL OLACAK?

"Terörsüz Türkiye hakkında konuşmalar olduğunda borsa olumlu etkilenmişti. Ancak son dönemdeki gelişmelerin siyasi gelişmelerin de etkisiyle borsaya çok olumlu bir etkisi olamadı. Normal şartlarda bu durum ülke ekonomisine çok olumlu yansıyabilecek bir olay, belki ileriki süreçte yansıyabilir. Terörsüz Türkiye ekonomi için iyi olabilecek bir gelişme"

"5 YIL İÇİNDE YENİ BİR İNDİRİM GÜNÜ UYDURACAKLAR"

Yıllar içerisinde bir sürü özel gün çıkarıldığını söyleyen Mert Başaran, “Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde, yaz aylarına da bir indirim günü uyduracaklar. Çünkü kasım indirimi uydurdular, aralıkta yılbaşı, ardından Sevgililer Günü, sonra Babalar Günü, sonra Anneler Günü var. Şu an yazın bir boşluk var" dedi.

CERN'DEKİ ÇALIŞMA ALTINI DÜŞÜRÜR MÜ?

CERN’de simyacılar uzun yıllar yaptığı çalışmaların ardından kurşunu kısa bir süreliğine altına dönüştürdüklerini açıkladı.

Bu bilimsel gelişmeyi değerlendiren Başaran, “Piyasaya böyle bir şey gelirse kötü olur ama gelemez bence. Ancak altın fiyatları çok arttığında bu gelişme üzerinden haberler yaparak sattırmaya çalışabilirler. Ben bunun kısa vadede uygulanabilir hale gelebileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.