Altın fiyatlarında FED freni kalktı mı? Şubat ayına pozitif başlangıç

1 Şubat ons altın fiyatı yüzde 0,55 primle 2045 dolardan güne başladı. Kapalıçarşı gram altın fiyatlarında da ilk işlemler benzer bir yükselişle 2069 TL’den geçiyor. FED’in “faizde zirve noktaya ulaşıldığını” teyit etmesi altın tarafında pozitif algılandı. Ancak “faizin yüksek noktada ne kadar kalacağı” konusunda belirsizlik sürüyor. Bu sebeple kısa vadede veri ve haber akışının altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Ons tarafında kısa vadede 2010-2070 dolar bandının dikkatle takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi / ÖZEL - Küresel piyasaların dikkatle takip ettiği FED ocak ayı faiz kararının ardından, gözler altın fiyatlarına çevrildi. FED’in uzun süren parasal sıkılaşma döneminde baskı altında kalan ons altın, bu süreçte Orta Doğu başta olmak üzere jeopolitik risklerden etkilendi. Aralık ayının ikinci haftasından itibaren 2000 doların üzerinde kalıcı olan ons altın fiyatları, 1 Şubat işlemlerine 2045 dolara yakın seviyelerden başladı. Geçen hafta en düşük 2010 dolar seviyesini gören ons altın, böylece söz konusu süreçte yaklaşık yüzde 1,75’lik değer artışına imza attı.

1 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da 1 Şubat gram altın fiyatları (TSİ 08:30 itibarıyla) 2069 TL’den güne başladı. Yine aynı saatlerde Çeyrek Altın satış fiyatı 3429 TL, Yarım Altın 6818 TL ve Tam Altın 13595 TL’de bulunuyor.

FED’in “faizde zirve noktaya ulaşıldığını” teyit etmesi altın tarafında pozitif algılanırken; “faizlerin yüksek seviyelerde ne kadar kalacağı” konusundaki belirsizlik, kısa vadede altın fiyatlarındaki hareketlerin “veri ve haber akışına bağımlı” olacağı yönündeki öngörüleri kuvvetlendirdi.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Ons altın fiyatları son 5 haftalık süreçte en yüksek 2088 dolar, en düşük 2001 dolar seviyesini gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin FED kararının ardından yüzde 4 seviyesinin altına gerilemesi ve dün açıklanan ABD Özel Sektör İstihdam rakamlarının beklenti altında gerçekleşmesi, jeopolitik risklerin de canlılığını korumasıyla birlikte altın fiyatlarının diri kalmasını destekledi. Kısa vadede ons altın tarafında 2060-2070 dolar bölgelerinin direnç olarak takip edilmesi, aşağı yönlü salınımlarda ise öncelikle 2010 dolar desteğinin korunması önem taşıyor. Gram altında da benzer şekilde 2030-2045 TL bölgesinin, önemli bir destek alanı olarak izlenmesi gerektiği belirtiliyor.

ORTADOĞU’DA ATEŞKES İHTİMALİ

Son günlerde İsrail-Hamas çatışmalarında ateşkes sağlanması yönünde çaba ve beklentilerin artmasıyla birlikte, altın tarafında jeopolitik risk unsurlarının da dikkatle izlenmesi gerekiyor. Tansiyonu düşürecek gelişmelerin yaşanması halinde, küresel piyasalarda güvenli liman talebinin azalması ve risk iştahının artabileceği ifade ediliyor. Böyle bir gelişmenin, ons altın tarafında da ilk etapta 2000-2010 dolar destek bölgesine varabilecek geri çekilmeleri beraberinde getirebileceği ifade ediliyor.