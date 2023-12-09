Altın uzmanından beklenmedik asgari ücret tahmini! İslam Memiş zam için net rakam verdi

9 Aralık 2023 16:53 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 16:53

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belirlenmesi için süreç başlıyor. Özel sektörde çalışan yaklaşık 8 milyon kişi başta olmak üzere milyonlarca kişi ilgilendiren asgari ücret zammının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Bu yıl ilk defa asgari ücretlilerin komisyonda yer alacağı toplantıdan yüzde kaç zam oranı çıkacağı merak konusu olmayı sürdürüyor.

Ortaya birçok zam oranı atılırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin geldi. Altın fiyatlarına ilişkin analiz ve yorumlarıyla öne çıkan İslam Memiş, asgari ücret için net rakam verdi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ASGARİ ÜCRET İÇİN NET RAKAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacağını söylemişti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tek zam yapılması halinde asgari ücrete yapılacak zam oranını açıkladı. ATV'ye konuşan uzman isim İslam Memiş, tek zam yapılması beklendiğinden dolayı genel beklentinin yüksek olduğunu söyledi. İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Genel beklenti yüksek. Ben kişisel beklentimi 17.500 TL olarak açıkladım. Benim kişisel beklentim bu yönde. Bir kez yapılacak vurgusu önemli burada. Sahada şu anda alım gücünün ve vatandaşlar tarafından ekonomiye dair beklentiler de ortadayken 17.500 TL olarak yazdım bakalım kısmet göreceğiz."

ASGARİ ÜCRET HANGİ ORANDA KAÇ TL OLACAK?

Yeni yılda asgari ücretin en az yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bu oranla net asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Refah payı eklenmesiyle oran yüzde 45, hatta yüzde 50'ye ulaşabilir. Yüzde 45'lik zam durumunda asgari ücret 16 bin 533 liraya çıkacakken, yüzde 50'lik zam durumunda ise yeni asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

İşte oran oran asgari ücrete yapılacak zam miktarı...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;