Asgari ücret 2024'te kaç dolar olacak? SGK Uzmanı "rekor kırılacak" dedi, 5 önemli tarihi açıkladı

8 Aralık 2023 16:51 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 16:53

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Özel seketörde çalışan 8 milyon işçi için zam maratonu başlıyor. Tekstil, mobilya, sanayi sektörü başta olmak üzere mavi ve beyaz yakalı milyonlarca çalışanın maaşlarına yapılacak zam oranını belirlenmesine sayılı günler kaldı. Hükümet, işçi ve işveren arasındaki ilk görüşmeden rakam çıkacak mı?Asgari ücret en az ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücrete ilişkin dolar bazında hesaplama yaptı. Yılmaz, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 500 dolar sözünü hatırlatarak, Ocak ayında asgari ücretin dolar bazında en yüksek rakama çıkacağını söyledi.

İLK TOPLANTI 11 ARALIK'TA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ücretlerde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de çalışanların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacağını; işçilerin onayının alınacağını, işvereni yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi belirleneceğini söylemesinin ardından gözler kritik toplantıya çevrildi. İşçi sendikaları, işveren sendikaları ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık’ta yapacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNEMLİ 5 TARİH

Milliyet'te yer alan habere göre SGK Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücret için önemli 5 tarihi açıkladı. Son 5 yılda yapılan toplantıları inceleyen Yılmaz, "Ben son 5 yılın toplantı tarihini araştırdım 2023 asgari ücreti 22 Aralık tarihinde açıklandı. 2022 yılının asgari ücreti 16 Aralık tarihinde açıklandı. 2021’in asgari ücreti 28 Aralık’ta, 2020’nin asgari ücreti 26 Aralık’ta, 2019’un asgari ücreti 25 Aralık tarihlerinde açıklandı. Bu 5 tarihe baktığımız zaman 2022 yılı asgari ücretinin aralık ayının 16’sında, diğerlerinin ise 22’si ile 28’i arasında açıklandığı görülüyor" dedi.