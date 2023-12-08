Asgari ücret 2024'te kaç dolar olacak? SGK Uzmanı "rekor kırılacak" dedi, 5 önemli tarihi açıkladı
Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milyonlarca çalışan için kritik asgari ücret süreci başlıyor. Asgari ücrete ilişkin birçok zam oranı ortaya atılırken, kaç dolar olacağı merak ediliyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, "rekor kırılacak" dedi, 5 önemli tarihi açıkladı
Özel seketörde çalışan 8 milyon işçi için zam maratonu başlıyor. Tekstil, mobilya, sanayi sektörü başta olmak üzere mavi ve beyaz yakalı milyonlarca çalışanın maaşlarına yapılacak zam oranını belirlenmesine sayılı günler kaldı. Hükümet, işçi ve işveren arasındaki ilk görüşmeden rakam çıkacak mı?Asgari ücret en az ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücrete ilişkin dolar bazında hesaplama yaptı. Yılmaz, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 500 dolar sözünü hatırlatarak, Ocak ayında asgari ücretin dolar bazında en yüksek rakama çıkacağını söyledi.
İLK TOPLANTI 11 ARALIK'TA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ücretlerde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de çalışanların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacağını; işçilerin onayının alınacağını, işvereni yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi belirleneceğini söylemesinin ardından gözler kritik toplantıya çevrildi. İşçi sendikaları, işveren sendikaları ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık’ta yapacak.
ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNEMLİ 5 TARİH
Milliyet'te yer alan habere göre SGK Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücret için önemli 5 tarihi açıkladı. Son 5 yılda yapılan toplantıları inceleyen Yılmaz, "Ben son 5 yılın toplantı tarihini araştırdım 2023 asgari ücreti 22 Aralık tarihinde açıklandı. 2022 yılının asgari ücreti 16 Aralık tarihinde açıklandı. 2021’in asgari ücreti 28 Aralık’ta, 2020’nin asgari ücreti 26 Aralık’ta, 2019’un asgari ücreti 25 Aralık tarihlerinde açıklandı. Bu 5 tarihe baktığımız zaman 2022 yılı asgari ücretinin aralık ayının 16’sında, diğerlerinin ise 22’si ile 28’i arasında açıklandığı görülüyor" dedi.
ASGARİ ÜCRETTE KIRMIZI ÇİZGİ AÇLIK SINIRI
Yılmaz, enflasyonda tahminlerin tutmaması durumunda asgari ücretin Temmuz ayında yeniden belirlenebileceğini söyledi. Yılmaz, asgari ücrette taban rakamı için, "2022 yılının asgari ücreti belirlenirken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kırmızı çizgimiz açlık sınırı bunun altının düşünülemeyeceğini söyleyerek masayı terk etmişti. Şu anda açlık sınırı kasım ayında 14 bin 25 TL oldu. Bunun altına düşeceğini tahmin etmiyorum." ifadelerini kullandı.
Asgari ücret için enflasyonun birinci referans olduğunu söyleyen Yılmaz beklentiler doğrultusunda yapılacak en düşük zam oranını açıkladı. SGK Uzmanı, "Asgari ücretle ilgili yüzde 35-40-50 üzerinden değerlendirmeler var. Yüzde 35 olması mümkün değildir. Bu rakamın minimum yüzde 40 seviyesinden başlayacağını tahmin ediyorum.Yıl sonunda benim tahminim asgari ücret yüzde 40 ile yüzde 50 arasında bir seviyede olacaktır. 16 bin ile 17 bin 103 TL arasında belirlenecektir" dedi.
ASGARİ ÜCRET 500 DOLARI DA AŞACAK
Doların asgari ücret için ikinci referans olduğunu vurgulayan Yılmaz, dolar bazında rekor kırılacağını söyledi. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"2023 yılının Temmuz ayı asgari ücreti 11 bin 402 TL’ydi. Dolar bazında 482 dolara denk geliyordu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre aralık ayı döviz kuru 30 TL seviyelerinde belirlendi. Yani asgari ücret 482 dolar üzerinden belirlenecekse bu tutar 14 bin 484 TL’ye denk geliyor.
Eğer asgari ücret 16 bin TL olursa, 532 dolar, 17 bin lira olursa 565 dolar ile yeni bir rekor kıracaktır. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 500 dolar hedefimiz var diyordu. Asgari ücret bu hedefin de üzerine çıkmış olacaktır. Bu da bir referans olacaktır."