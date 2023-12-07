Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret resti: Teklif edilirse masadan kalkarız

7 Aralık 2023 12:53 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:57

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milyonlarca işçi, ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak gerçekleştirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı beklerken taraflardan peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yapılacak zamma ilişkin açıklamalarına bir yenisini ekleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, önceki konuşmalarına benzer şekilde açlık sınırına dikkat çekti. Atalay, 14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırının teklif edilmesi halinde, masadan kalkacaklarını söyledi.

"O ZAMAN MASADAN KALKARIZ"

Habertürk'e konuşan Atalay, "14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırıyla hükümetin gelmesi halinde ne yapacaksınız?" sorusu üzerine "O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz" dedi. Komisyonda 2 kadın, 2 erkek asgari ücretli işçinin bulunacağını belirten Atalay, işçilerin nasıl geçinemediklerini, hükümet ve işveren temsilcilerine anlatacaklarının altını çizdi.

"14 BİN 250 TL KABUL EDİLEMEZ"

Bazı hükümet yetkililerinin ifade ettiği ve yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti asla kabul etmeyeceklerinin altını çizen Atalay, "Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim; ondan sonra tavrımızı belirleriz. Teklifi Başkanlar Kurulu’na getirip orada kararımızı veririz" dedi.

Asgari ücrete bir yıl artış yapılmayacağına dikkat çeken Atalay, insanların 2025'e kadar geçinebileceği bir artış yapılması gerektiğini vurguladı.

Asgari ücret her yıl aralık ayında işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu uzlaşma yoluyla belirleniyor.

DAHA ÖNCE DE AÇLIK SINIRINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dün CHP'li vekiller ile ortak basın açıklaması düzenleyen Ergün Atalay, "Pazartesi günü asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Bizi ilk defa komisyonda 4 tane işçi temsil edecek. Sürecin tamamını arkadaşlarım yönetecek. Ben bugüne kadar ücretle ilgili hiçbir şey konuşmadım. Pazarlık açlık sınırından olmaz. Ülkedeki çalışma şartları ortada. Asgari ücretli ve emeklinin alım gücü ortada" ifadelerini kullanmıştı.

3 Aralık'ta katıldığı NTV yayınında da açıklamalarda bulunan Atalay, "Asgari ücret zammı senede bir olacağına, hiç olmasın zam yapmayın. Asgari ücret başlangıç ücretidir. Bu, geçim ücreti oldu. O masada iki gün sonra 4 tane işçi oturacak. Bu paralara nasıl geçinemeyeceklerini anlatacaklar" demişti.