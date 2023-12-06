Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret taban teklifi için yeni açıklama! Pazarlık için çıtayı yükseltti

6 Aralık 2023 16:12 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 16:25

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık'ta 2024 asgari ücretini belirlemek üzere toplanacak. Toplantı öncesi taraflar peşpeşe açıklamalar yayınlarken, bir değerlendirme de işçi temsilcisi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. 3 Aralık'ta "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz" sözleriyle asgari ücret için 14 bin 25 TL'lik taban teklife vurgu yapan Atalay, "Ben bugüne kadar ücretle ilgili hiçbir şey konuşmadım. Pazarlık açlık sınırından olmaz. Ülkedeki çalışma şartları ortada. Asgari ücretli ve emeklinin alım gücü ortada" diye konuştu.

CHP VE TÜRK-İŞ'TEN ORTAK AÇIKLAMA

CHP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından CHP'li vekiller ile Ergün Atalay ortak basın açıklaması düzenledi. Atalay'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"AÇLIK SINIRINDAN OLMAZ"

"Pazartesi günü asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Bizi ilk defa komisyonda 4 tane işçi temsil edecek. Sürecin tamamını arkadaşlarım yönetecek. Ben bugüne kadar ücretle ilgili hiçbir şey konuşmadım. Pazarlık açlık sınırından olmaz. Ülkedeki çalışma şartları ortada. Asgari ücretli ve emeklinin alım gücü ortada.

Bugüne kadar toplumun razı gelmediği, içimize sinmeyen hiç bir işi yapmadık. 40 yıldır pazarlıklar sürüyor, toplasanız 5 kere uzlaşı çıkmamıştır.

Asgari ücretlilerin yüzde 99'u örgütsüz. Bunların zor şartlarda geçindiğini herkes biliyor."

"YILDA BİR ZAM KARARINDAN GERİ ADIM ATILMALI"

Atalay'ın ardından değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer ise şunları söyledi:

"Bugün enflasyon ortamında Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı, TÜİK'in bağımsız olmadığı bir ortamda asgari ücretle ilgili bir rakam belirtmek sadece bir sayıdan ibaret.

Bundan 2 yıl önce asgari ücret 2 bin 800 TL civarındayken vatandaşın alım gücü daha yüksekken bugün alım gücü geri alınıyor.

CHP olarak asgari ücreti rakamlar üzerinden tartışmanın işçinin-emekçinin insan onuruna yaraşabilir bir gelir elde etmesini sağlamayacağını ifade ettik.

Pazartesi gününden itibaren yapılacak görüşmelerde yılda bir kez zam kararından geri adım atılması gerektiğine inanıyoruz."

TEK ZAM OLACAKSA HİÇ OLMASIN

Ergün Atalay, 3 Aralık'ta katıldığı NTV yayınında da benzer açıklamalarda bulunmuş, asgari ücrete tek zam yapılması kararına sert tepki göstermişti:

"Asgari ücret zammı senede bir olacağına, hiç olmasın zam yapmayın. Asgari ücret başlangıç ücretidir. Bu, geçim ücreti oldu. O masada iki gün sonra 4 tane işçi oturacak. Bu paralara nasıl geçinemeyeceklerini anlatacaklar.

Cambaz olsanız 11 bin 400 TL'yle bir hafta geçinemezsiniz. Burada ne söylediysem orada da aynısını söylerim. Bu mesele hepimizin meselesi. 8 milyon asgari ücretli bu ülkenin en büyük sözleşmesi. Bizim için fark etmiyor. Onlar da komşularımız, arkadaşlarımız. Başlarını aşağı eğme lüksümüz yok."

TÜRK-İŞ DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Bugünkü konuşmasına benzer şekilde, NTV yayınında da "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz" ifadelerini kullanan Atalay, Türk-İş tarafından açıklanan Kasım ayı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasında yer alan rakamlara işaret etmişti. Atalay'ın bu sözleri asgari ücrete zam için taban teklif olarak yorumlanmıştı. Bunun üzerine Türk-İş tarafından açıklama yayınlandı. Açıklamada, kamuoyunda ‘TÜRK-İŞ’in 2024 yılı Asgari Ücret ile ilgili taban fiyatı belli oldu’ şeklinde açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İLK TOPLANTI 11 ARALIK'TA

İşçi, işveren, hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantısını yapacağı tarih bugün belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını duyurdu.