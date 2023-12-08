Asgari ücret için 17 bin TL'ye yeşil ışık! ATSO Başkanı "mümkün" diyerek zam oranı verdi

8 Aralık 2023 14:44 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 14:48

Editör: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milyonlarca asgari ücretli için zam süreci 11 Aralık'ta başlıyor. 'Tek zammın' gündemde olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde toplumun birçok kesiminden dikkat çeken zam oranları ve rakamlar geliyor. Son olarak Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, asgari ücrete ilişkin beklentilerini açıkladı. ATSO Başkanı Bahar, devlet desteğiyle 17 bin TL'nin mümkün olabileceğini söyledi.

GÖZLER ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA

İşçi sendikaları, işveren sendikaları ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon dört kere bir araya geldikten sonra önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücreti açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ücretlerde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de çalışanların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacağını; işçilerin onayının alınacağını, işvereni yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi belirleneceğini söylemesinin ardından gözler 11 Aralık’ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi.

KUR ARTIŞ HIZI KESİLDİ

2024 yılında sadece bir kez ücret artışı yapılacağı açıklamasının enflasyon ile mücadele için önemli bir ayrıntı olduğunu anlatan ATSO Başkanı Ali Bahar, asgari ücrete ilişkin beklentisini şu şekilde aktardı:

“Önümüzdeki haftalarda yeni asgari ücret belirlenecek ve buna bağlı olarak Ocak ayında hemen her tür mal ve hizmette fiyat artışları yaşanacak. Ancak bu kez son iki yılın aksine daha gerçekçi ve daha makul bir döviz kurumuz var. Cari dengede iyileşme işaretleri var. Bu nedenle, enflasyonu besleyen üç ana damar olan ücret artışı, kur artışı ve reel talep artışından sadece ücretler kanalından bir etki göreceğiz. Zira tüketim büyümesi ve kur artışı hız kesmiş durumda.

ENFLASYON İÇİN TEK ZAM DAHA DOĞRU

Biz asgari ücrette yılda bir kez artış yapılmasını destekliyoruz. Ancak sadece bir artış yapılacak olursa, mevcut enflasyonu da dikkate aldığımızda bu ay belirlenecek ücret artışının öncekilere göre bir miktar daha yüksek olması mümkün. Ücretlere yüzde 30 zam yapılırsa net 14 bin 822, yüzde 40 zam yapılırsa net 15 bin 962, yüzde 50 zam yapılırsa net 17 bin 103 lira asgari ücret olacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 17 BİN TL MÜMKÜN

Asgari ücretin 2024 sonundaki enflasyon oranına göre değil, 2024 yılı ortalama enflasyon beklentisine göre belirleneceğini ve bununda yüzde 40’ın altında olamayacağını düşünüyorum. Bu anlamda benim tahminim net asgari ücretin 16 bin liranın üzerinde olacağı yönünde. Eğer işvereni destekleyen bir takım unsurlar ilave edilirse yüzde 50 ücret artışı ile 17 bin lira civarındaki bir net asgari ücret de mümkün olabilir.

ENFLASYONDA HIZLI GERİLEME YAŞANIR

Temmuz ayında asgari ücrette yeni bir artış yapılmaması durumunda, 2024’ün Temmuz ayından itibaren enflasyonda hızlı bir gerileme göreceğiz. Daha önce çok kez deneyimlediğimiz gibi, ekonomimizde yaşanacak en büyük sorun enflasyon ve bunu rayına sokmadığımız müddetçe, diğer sorunlarda kalıcı bir iyileşme göremeyiz."