Yıl içinde rekor üstüne rekor kıran ancak şimdilerde sert geri çekilmelerle yatırımcısını ters köşe eden altın için kritik viraja girildi. Ekonomist Tonguç Erbaş, piyasayı sarsan düşüşün perde arkasını anlatırken 3.500 ve 3.300 dolar seviyelerine dikkat çekti.

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Altın piyasasında son dönemde yaşanan geri çekilme, yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcıları düşündürmeye devam ediyor. Yıl içerisinde 5.600 dolara kadar yükselen ons altın, sonraki süreçte önemli ölçüde değer kaybetti.

Piyasadaki yön arayışı sürerken ekonomist Tonguç Erbaş, Habertürk yayınında altın fiyatlarını etkileyen gelişmeleri ve 2027 beklentilerini değerlendirdi.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ ŞİMDİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Altının son dönemdeki güçlü yükselişinde faiz indirimleri beklentisi, doların değer kaybedeceği öngörüsü ve küresel risk algısının etkili olduğunu belirten Erbaş, bu üç gelişmenin yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönelttiğini ifade etti.

Ancak ocak ayından itibaren söz konusu beklentilerin değişmeye başladığını kaydeden Erbaş, özellikle jeopolitik gelişmelerin ve piyasalardaki yeni dengelerin altın üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Altın yılı nasıl kapatır? Uzman isim uyardı: Yüksek kazanç beklemeyin

Doların yeniden güç kazanması ve küresel piyasalarda faiz beklentilerinin yükselmesiyle altının destekleyici unsurlarının zayıfladığını belirten Erbaş, teknoloji hisselerine yönelik talebin de önceki döneme göre değiştiğini söyledi.

ALTINDA 2027'DE SERT YÜKSELİŞ BEKLEMİYOR

Altının önümüzdeki dönemde önceki yıllardaki kadar hızlı bir yükseliş göstermesini beklemediğini dile getiren Erbaş, fiyatların daha dar bir bantta hareket edebileceğini öngördü.

Erbaş, beklentilerin önemli bir bölümünün yeni yıla ertelendiğini belirterek önümüzdeki 30-35 günlük süreçte piyasalarda daha yatay bir görünümün öne çıkabileceğini söyledi.

Altın yılı nasıl kapatır? Uzman isim uyardı: Yüksek kazanç beklemeyin

Erbaş'ın açıklaması şöyle:

"Beklentiler biraz daha yeni yıla ertelendiği için tahmin ediyorum önümüzdeki 30-35 gün, yurt dışı da bu ayı kapadıktan sonra tatil havasına girer. Aslında daha yatayda ve 2027 gerçekleşmelerini bekleyen bir altın olacak.

Son yıl gibi bir ralli piyasası beklemek yerine, anlattığım gelişmelere dair iyi ya da kötü beklentilerin devamı veya tersine dönmesiyle altın fiyatlamasının biraz daha bir bant içinde devam edeceğini tahmin ediyorum"

ONS ALTINDA 3.500 VE 3.300 DOLAR KRİTİK EŞİK

Altın yatırımcılarının bundan sonraki süreçte hangi seviyeleri takip etmesi gerektiğine de değinen Erbaş, geçen yıl mart ayında başlayan yükseliş hareketinin 3.300-3.500 dolar aralığından güç kazandığını hatırlattı.

Bu bölgenin yeniden önem kazandığını belirten ekonomist, kısa vadede 3.500 dolar, orta vadede ise 3.300 dolar seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Erbaş'a göre bu seviyelere doğru yaşanabilecek geri çekilmeler, elindeki altının maliyetini düşürmek isteyen yatırımcılar açısından yeniden pozisyon alma fırsatı oluşturabilir. Ancak fiyatların söz konusu aralığın altına inmesi durumunda yatırımcıların zarar durdurma seviyelerini de önceden belirlemesi gerekiyor.

Altın yılı nasıl kapatır? Uzman isim uyardı: Yüksek kazanç beklemeyin

YÜKSEK FİYATTAN ALTIN ALANLAR NE YAPMALI?

Yüksek seviyelerden altın alan ve zarar eden yatırımcıların nasıl hareket etmesi gerektiğini de değerlendiren Erbaş, öncelikle yatırımcının altını hangi amaçla aldığının önemli olduğunu vurguladı.

Altınını ev, arsa almak veya başka bir ihtiyacını karşılamak için nakde çevirmek isteyenlerin kısa vadeli fiyat hareketlerine takılmaması gerektiğini belirten Erbaş, yatırım amacıyla altın tutanların ise daha temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Erbaş, önceki yıllardaki gibi kısa sürede çok yüksek kazanç beklentisiyle hareket edilmemesi gerektiğini belirterek, geri çekilmelerde kademeli alım seçeneğinin değerlendirilebileceğini ifade etti.

KADEMELİ ALIM VE SATIŞ

Dünyadaki merkez bankalarının altın satma yönünde güçlü bir isteği bulunmadığını ve büyük fonlardan da belirgin bir altın çıkışı gözlemlemediğini söyleyen Erbaş, son düşüşlerde spekülatif pozisyonların çözülmesinin etkili olduğunu kaydetti.

Yatırımcıların ani kararlar vermek yerine önceden belirlenmiş bir stratejiyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, kademeli alım ve yükselişlerde kademeli satış yönteminin önemine işaret etti.

Erbaş, yatırımcıların panik yapmaması ve bundan sonraki işlemlerinde belirledikleri seviyelere bağlı kalması gerektiğini söyledi.

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