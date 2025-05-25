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Altında beklenen sinyal geldi: Gram altın ve ons altın için rakam verildi! "O sınırı deneyecek"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altında peş peşe rekorların ardından gelen düşüş yatırımcıyı hareketlendirdi. Sınırlı yükseliş ve düşüşün nereye kadar gideceği sorusunun cevabını ekonomist Hikmet Baydar verdi. İşte detaylar.

Altında beklenen sinyal geldi: Gram altın ve ons altın için rakam verildi! "O sınırı deneyecek" - 1. Resim

Altın fiyatlarında son yıllarda yaşanan yükseliş ve son günlerdeki düşüş grafiği yatırımcının kafasını karıştı. An itibarıyla 4200 seviyesinde seyreden sarı maden için ekonomist Hikmet Baydar'dan çarpıcı değerlendirmeler geldi. 

Altında beklenen sinyal geldi: Gram altın ve ons altın için rakam verildi! "O sınırı deneyecek" - 2. Resim

Ekol TV'ye konuşan Baydar, altındaki git-gel durumunu şöyle açıkladı:

"Altın ons dolarla ilgili daha önce bir dalgalanma sürecinin içerisinde olacağının altını çizmiştik. Bu dalgalanma maalesef devam ediyor. Neden? Çünkü Trump bir açıklama yapıyor, sonra bir geri adım atıyor, biraz yumuşuyor, vergi tarifeleriyle ilgili karşılıklı pazarlıklar oluyor, akabinde bir bakıyorsunuz, vergilerde ciddi bir indirim gündeme geliyor. Tabii bu arada, ciddi bir borç problemi var Amerika'nın ve bu borç problemi nedeniyle de notu da düşürüldü.

Bunların hepsi üst üste geldiğinde çok dengesiz bir ortam oluşuyor. Çok belirsiz bir ortam oluşuyor. Amerika bir yandan vergi gelirlerini azaltacak bir hamle yaparken öbür taraftan borçları nasıl ödenecek soru işaretleri de artıyor. Bununla beraber faizlerin hızla düşürülmesini söyleyen bir Trump varken öbür taraftan bakıyoruz; Amerika'da kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli tahvillerde kısa vadeden uzun vadeye doğru artan bir faiz oranı silsilesi var.

Altında beklenen sinyal geldi: Gram altın ve ons altın için rakam verildi! "O sınırı deneyecek" - 3. Resim

ALTINDAKİ DALGALANMANIN NEDENİ BELİRSİZLİK

Yani verim eğrisi yukarı yönlü. Bu da gelecekte faizlerin yükselmesi gerekliliğini ortaya koyan bir gösterge. Şimdi tabii bir yandan politika faizlerinin düşürülmesi için Fed'e baskı yapılıyor, öbür taraftan vergi gelirleri azaltılıyor, bir diğer taraftan da borç yükü nasıl çevrilecek karamsarlığı var. Tabii bütün dünya ne yapıyor? Bunun karşılığında bir belirsizlik ortamı olduğu için de işte altına doğru bir kayma oluyor.

Tekrar güvenli liman altın olarak görülmeye başlandı ve son aşağı yukarı 5 gündür altında ufak ufak yukarı hareketlenmeler oldu ve orta vadeli göstergeler de altında tekrar yukarı sinyalleri vermeye başladı.

Altında beklenen sinyal geldi: Gram altın ve ons altın için rakam verildi! "O sınırı deneyecek" - 4. Resim

GRAM ALTINDA YENİ RAKAM VERİLDİ

O yüzden de önümüzdeki dönemde yeni olumlu herhangi bir gelişme olmazsa para piyasaları için altın ons dolar büyük ihtimalle 3440'ları deneyecek gibi görünüyor ki kapanış 3357'lerde.

Buna bağlı olarak da Türk lirasında biliyorsunuz dolar TL grafiğine baktığımız zaman cetvel gibi dümdüz bir piyasa görüyoruz. Yani çok doğal bir hareket yok. Kontrollü bir piyasa. Dolayısıyla burada bir değişiklik öngörülmüyor. Altın TL'de de gram altında da onstaki ons dolar hareketine bağlı olarak bir hareket söz konusu.

Grafikler de zaten birbirine çok fazla benziyor. Böyle bir ortamda eğer biz altın onsta 3400'lü fiyatları öngörüyorsak önümüzdeki süreç içerisinde gram altında da büyük ihtimalle fiyatlar 4.500'lere doğru gitmeye devam edebilir"

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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