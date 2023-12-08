Altında boğa için kritik seviye… Al sat yapanlar dikkat! Ünlü ekonomist beklediği rekoru açıkladı, uzun vadeli altın yatırımcıları ne yapmalı?

8 Aralık 2023 09:35 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 09:35

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme! ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası iç piyasada altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Gözler ise gram ve çeyrek altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın 1.900 liraya kadar dayanırken çeyrek altın 3.200 TL’ye kadar dayandı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Analist Selçuk Gönençler altın yatırımcısını uyardı. Altında boğa için kritik seviye… Al sat yapanlar dikkat! Ünlü ekonomist tarihi rekor için uyardı. Bunu yapan kazanacak. İşte 8 Aralık 2023 gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları…

ALTINDA BOĞA DÖNEMİ ÖNCESİ KRİTİK UYARI

Altın fiyatlarında boğanın nasıl geleceğine dair uyarılarda bulunan Analist Selçuk Gönençler kısa vadede al sat yapanlara hem de uzun vadeli yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Ons altında beklediği yeni seviyeyi duyuran Gönençler, "2 bin 154 dolar bizim hedefimiz. En yüksek 2 bin 148 doları gördü. Trade başka saklamak başka şey. Traderlar için ons altın yorumum net. Geçen gün gördüğü 2 bin 151 doların üstünde kapanış olmadıkça altında yükselişler satış fırsatıdır onsta." dedi.

Açıklamalarına devam eden Gönençler, "Ne zaman altında boğa olur? 2 bin 254'ün üstünde haftalık kapanış olacak ya da 2 bin 154 geçilmedikçe, tepkiler olsa da 1960 bekleyeceğim. Önce bin 960 mı 2 bin 154'e tekrar çıkış mı dersen yüzde 55, 1960 derim. İyimserler için destek olarak okunabilir ama ben bin 600'den beri altında hep boğaydım 2 bin 154'ün üstünde 2. günü görürsem yine boğa olurum ama bu şart oluşmadıkça altın yukarı hareketine devam edebilir ama bin 960 hedefi için satış fırsatı olacaktır." açıklamasında bulundu.

UZUN VADELİ ALTIN YATIRIMCILARI NE YAPMALI?

Uzun vadeli altın alımı yapıp satanlara da önemli tavsiyelerde bulunan Analist Selçuk Gönençler, şunları söyledi:

"Ons altın 1910-1880'lerin üstünde kaldıkça 2.154'ün üzerine geçecektir. Ama kısa vadede 2154'ün üzerine geçmezse temkinliyim dedim, uzun vadede üzerine geçeceğini biliyorum ancak geçmeden bir düzeltme olacak diyorum. Yatırımcı aradaki vade farkını doğru anlasın."