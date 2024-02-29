Altında fırtına öncesi sessizlik! Gramda 2.500 TL senaryosu…

Altında son dakika! Serbest piyasada işlem gören gram altın 29 Şubat işlemlerine 2042 TL seviyesinden başladı. Döviz ve ons tarafındaki fiyat hareketlerinden destek bulan altınla ilgili beklentiler de yükseliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk “KKM’den çıkanlar, enflasyondan korunmak isteyenler, seçim riskine karşı tedbir arayanlar altına yönelmiş durumda. Jeopolitik riskleri ve FED’in faiz indirim sürecinin yaklaşacağını dikkate alırsak; gram altında yıl ortasında 2500 TL görülebilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında yeni gün hareketli başlıyor. Dünkü işlemlerde 2030 dolar seviyelerinde bulunan ons altın, ABD’de büyüme rakamlarının beklenti altında kalması ve bunun da “güvercin FED” senaryolarına destek vermesiyle birlikte yükselişe geçti. 2037 dolara kadar yükselen ons altın, içeride de fiyatlamaları destekledi. 29 Şubat gününe gram altın fiyatı serbest piyasada 2042 TL’den başladı. Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın ise sabah saatlerinde 2134 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın sabah saatlerinde 3 bin 504 TL, yarım altın 7 bin 50 TL ve tam altın da 14 bin 35 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

KKM’DEN ÇIKIP ALTINA GEÇENLER VAR

Özellikle son 10 gündür döviz ve altında talebin bir miktar daha arttığını gördüklerini ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Her ne kadar TCMB parasal sıkılaşmaya gitse de piyasada bulunan bol likidite buraya yönelmiş durumda. Öte yandan Kur Korumalı Mevduattan çıkan paranın da bir kısmının eski adreslerine yani altın ve dövize kaydığını izliyoruz. Artan fiziki taleple birlikte Merkez Bankası ile piyasa arasındaki fiyatlamalarda makas da açıldı. Daha önce 5-6 kuruş olan fark, şu anda 20 kuruşlara kadar çıkmış durumda” diye konuştu.

KOTA UYGULAMASI ALTIN FİYATINI ARTIRDI

Altın ithalatına uygulanan kota uygulamasını da hatırlatan Yıldırımtürk, “Bu sebeple de iç ve dış piyasa arasındaki altın fiyatları arasında fark oluşmuş durumda. Kilo bazındaki fiyat farkı 1750 dolardan zaman zaman 2500 dolara kadar çıkabiliyor. Eğer böyle bir fark olmasaydı, Kapalıçarşı’da 2120 lira civarlarında bulunan gram altının fiyatı da 2000-2050 liralar seviyelerinde bulunacaktı. Böyle bir fiyat farkı varken esnaf da Darhane’de yeni altın bastırmak istemiyor. Çünkü bu farkın ortadan kalkma riskine girmek istemiyorlar” dedi.

ALTINI SATIP EV ALANLAR DA VAR!

Bütün bu gelişmelerin sonucunda altında bir fiyat istikrarsızlığının oluştuğunu aktaran Yıldırımtürk, “Merkez Bankasının son yaptığı açıklamalara bakarsak, kısa vadede enflasyonun düşmeyeceğini de anlıyoruz. Böyle olunca da vatandaş, en azından seçime kadar parasının değerini koruma isteğiyle altına yöneliyor. Bu arada bir miktar altın satanlar da var. Özellikle konut ve araç ihtiyacı olanların, hazır buralarda fiyatlar durmuşken, altın birikimlerini sattığını ve bu ihtiyaçlarını almaya yöneldiğini görüyoruz. Yani başka bir ihtiyaç için altın satışları söz konusu” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA 2500 TL GÖRÜLÜR MÜ?

Öte yandan dış piyasalarda jeopolitik risklere ve FED’in faiz indirim sürecinin yaklaştığına da atıfta bulunan Yıldırımtürk, “ABD’de enflasyon hâlâ yüksek ve kolay kolay geri gelecek gibi görünmüyor. Dolayısıyla birbirine girmiş fiyat beklentileri oluşmuş durumda. Ama her halükârda altın dış ve iç piyasalarda bu sene yükselişini sürdürecek gibi görünüyor. İlk etapta muhtemelen yılın ortalarında gramda 2500 TL seviyeleri görülebilir” değerlendirmesinde bulundu.