Altında tansiyon düştü gözler iki kritik veride! Saat 16.30'a dikkat

Altında son dakika… Kapalıçarşı altın fiyatları 15 Şubat işlem gününe 2060 TL seviyelerinden başlıyor. Ons altın fiyatlarında düşüşün durması ve dolar/TL’de güçlü görünüm, gram altını destekledi. ABD TÜFE verisiyle sarsılan ons altın için bugün iki kritik ABD verisi daha geliyor. TSİ 16.30’da açıklanacak Ocak Ayı Perakende Satışlar verisinin beklentiyi aşması ve İşsizlik Maaşı Başvurularında beklenti altında kalabilecek rakamlar; ABD ekonomisinin güçlü görünümüne dair yeni sinyaller üreterek, altın fiyatlarını bir miktar daha üzebilir. Analistler ons altında 1985-1975 dolar desteğinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- ABD ekonomisinden gelen güçlü sinyaller ve buna bağlı olarak FED’in daha geç faiz indireceği yönündeki beklentilerle birlikte hızla irtifa kaybeden altın fiyatlarında tansiyon bir miktar düştü. Beklentileri aşan ABD TÜFE verisi sonrası 2028 dolardan 1985 dolara kadar gerileyen ons altın fiyatları, 15 Şubat işlem gününe 1990 dolar seviyelerinden başladı.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Yüzde 3,1 gelen ocak ayı TÜFE verisinin ardından dolar endeksi ve ABD tahvillerinde de bir durulma gözlemleniyor. Ons altında sakinleşme belirtileri, dolar/TL’den de destek bulan gram altın fiyatlarının toparlanmasını sağladı.

15 Şubat’ta Kapalıçarşı altın fiyatları yeniden 2060 TL seviyesine yükseldi. Sabah saatlerinde Çeyrek altın 3 bin 414, yarım altın 6 bin 869 ve tam altın 13 bin 514 TL seviyelerinden satılıyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Son düşüşün ardından ons altında kısa vadeli önemli gösterge olarak kabul edilen 5 günlük ortalama, 2004 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatların, bu seviye altında kaldıkça zayıf görünümünü sürdürmesi bekleniyor. Analistler aşağıda 1985-1975 dolar bandının kritik destek konumunda olduğunu, ABD ekonomisinden gelecek muhtemel yeni güçlü verilerin, bu desteklerin sınanmasını da beraberinde getirebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

PERAKENDE SATIŞLAR VERİSİNE DİKKAT

Bugün ABD’de Ocak Ayı Perakende Satışlar verisi açıklanacak. Tüketicilerin harcama eğilimlerini ölçen ve dolayısıyla enflasyonist baskılar açısından önemli ip uçları veren bu verinin ocak ayında yüzde 0,2 gerilemesi bekleniyor. Ancak ocakta güçlü gelen istihdam rakamları ve beklenti üzeri gerçekleşen maaş artışlarının ardından, perakende satışlar verisinin de altın için kötü bir sürpriz yapabileceği belirtiliyor. Kritik veri TSİ 16.30 açıklanacak.

İŞSSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI DA BUGÜN

Günün bir diğer önemli verisi istihdam piyasasına dair öncü gösterge niteliği taşıyan Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları olacak. 9 Şubat ile biten haftada ABD’de 219 bin kişinin, işsizlik maaşı başvurusunda bulunması bekleniyor. TSİ 16:30’da açıklanacak rakamların beklenti altında kalması halinde, bu veri de istihdam piyasasının gücünü koruduğunu gösterecek ve altın açısından negatif sinyaller oluşabilecek.

GRAM ALTIN, DOLARA BAKIYOR

Analistler “Altın yatırımcısı kısa vadeli beklentilerini bir miktar ötelemeli. Bugün bu seviyelerden altına yatırım yapanların anlamlı bir getiriye ulaşması ancak yılın ikinci yarısını bulabilir. Gram altın için bir umut, seçimlerden sonra dolar/TL kurunun bir miktar yükselmesi beklentileri olabilir. Ancak orada da geçen yılki seçimler sonrası gibi bir beklentiye girmemek lazım. Çünkü ekonomi yönetimi enflasyonu düşürmekte kararlı, sıkı para politikası devrede ve bu politika yele seçim sonrasında daha sıkılaşabilir” uyarısında bulunuyor.