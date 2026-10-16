Altının kilogram fiyatı 6 milyon 622 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 622 bin liraya çıktı.

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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 610 bin lira, en yüksek 6 milyon 638 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,63 artışla 6 milyon 622 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 580 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 400 KİLOGRAMI AŞTI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 666 milyon 119 bin 369,66 lira, işlem miktarı ise 402,90 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 951 bin 111,56 lira olarak gerçekleşti.

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EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Akbank ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.580.000,00 4.120,00 En Düşük 6.610.000,00 4.155,20 En Yüksek 6.638.000,00 4.175,90 Kapanış 6.622.000,00 4.175,90 Ağırlıklı Ortalama 6.625.034,17 4.170,17 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.666.119.369,66 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 402,90 Toplam İşlem Adedi 28 ​​​​​​​

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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