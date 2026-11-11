Amasya'da üreticilerin "sarı altın" olarak adlandırdığı cennet hurmasında hasat dönemi başladı. Düşük üretim maliyeti ve kolay toplanması nedeniyle elma ile kiraza alternatif hale gelen meyveden bu yıl yaklaşık 1500 ton rekolte bekleniyor. Dalında kilosu 15-20 TL'den alıcı bulan şifa deposu meyvenin katma değerini artırmak amacıyla kentte bir kurutma tesisi kurulması hedefleniyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Amasya'da son yılların en dikkat çeken meyvesi olan cennet hurması daha az masrafla üretim yapılması nedeniyle elma ve kirazın alternatifi olarak gösteriliyor.

DALINDA KİLOSU 20 TL'DEN SATILIYOR

Misket elmasıyla ünlü şehirde bu meyveye göre zirai mücadelesinin azlığı, kiraza göre de hasadının kolaylığı nedeniyle üreticinin gözbebeği olan cennet hurması, dalında kilosu 15 TL ile 20 TL arasında fiyatlarda satılıyor. Bu yıl yaklaşık 1500 ton rekolte beklenen ve üreticilerin ‘sarı altın' dediği şifa deposu cennet hurması, kurutulduğunda fiyatı katlanarak satılabiliyor.

Amasya'da "sarı altın" dönemi! Kentin yeni simgesi oldu, tesisi bile kurulacak

ELMA GİBİ İLAÇLANMIYOR, KİRAZ KADAR ZOR TOPLANMIYOR

Fındıklı Mahallesi'ndeki bahçesinde 700 hurma ağacı bulunan emekli öğretmen Ramazan Yıldız, "Cennet hurması hakikaten ‘sarı altın' dediğimiz bir meyve. Çok fazla masrafı olmuyor. Elma gibi 12 sefer ilaç atmanıza gerek yok. Toplaması da kiraz kadar zor değil. Onun için bu meyvenin ağacını herkese tavsiye ediyoruz. Fiyatı şu an 18 TL, 20 TL diyoruz. Ama eriğin, şeftalinin hiç satılmadığı bir ortamda bunun satılması bile bizim için büyük bereket." dedi.

TAM BİR ŞİFA DEPOSU

Çiğdemlik Köyü'nden Ahmet İnce de, özellikle A vitamini ve doğal şeker zengini cennet hurmasının kurutulduğunda fiyatının katlanarak satılabildiğini belirterek "Tam bir şifa deposudur. Yaş, kuru tüketilebilir. Kurusunun alışkanlık yapacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Amasya'da "sarı altın" dönemi! Kentin yeni simgesi oldu, tesisi bile kurulacak

"VERİMLİ ZAMANDA 1500 TON HURMA ÇIKIYOR"

Meyve diyarı şehirde mikroklima özelliğine sahip bölgelerden Fındıklı köyündeki bahçede gerçekleştirilen hasatta besmele çekip hurma toplayan Amasya Valisi Önder Bakan ise, "Bu sene Allah'a şükür çok bereketli bir yıl yaşıyoruz. Yaklaşık 1400 dekar kadar ekili alanımız var. Verimli olduğu zaman yaklaşık 1500 ton hurma çıkıyor." şeklinde konuştu.

KURUTMA TESİSİ YAPILACAK

Önceki yıllarda fidan dağıtılarak desteklenen yöredeki üreticilerin gelirinin artması için kurutma tesisi kurulmasının değerlendirildiğine değinen Vali Bakan, "Cennet hurmasının kurutularak pazara sevk edilmesi noktasında çalışma yapıp civar köylerimizde daha değerli hale gelmesi, daha fazla katma değer sağlaması için gerekli çalışmalarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan cennet hurması hasadına Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da katıldı.

Amasya'da "sarı altın" dönemi! Kentin yeni simgesi oldu, tesisi bile kurulacak

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Amasya Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAmasya

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala